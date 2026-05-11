Minor cercetat după ce ar fi furat mașina unui prieten și a izbit-o de un podeț

Un adolescent în vârstă de 16 ani este cercetat de polițiști după ce ar fi luat fără drept autoturismul unui prieten de 19 ani și l-ar fi avariat, după ce a intrat cu acesta într-un podeț, în localitatea Oglinzi, județul Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a fost sesizat pe 10 mai, în jurul orei 16:25, prin apel la 112, de către proprietarul mașinii, un tânăr din Roznov, care le-a spus polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț că autoturismul său a fost avariat.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii a reieșit că, în seara de 9 mai, în jurul orei 21:00, tânărul de 19 ani se afla împreună cu mai mulți prieteni la un club din localitatea Oglinzi. La un moment dat, minorul i-ar fi cerut cheile autoturismului, spunând că vrea să se odihnească în mașină.

În loc să rămână parcat, adolescentul ar fi pornit la volan și ar fi condus autoturismul pe strada Principală din localitate, unde a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un podeț.

„A fost întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.