Minor agresat în Roman. Doi adolescenți reținuți de polițiști

Un băiat de doar 13 ani a fost agresat în municipiul Roman, iar polițiștii au intervenit, identificând și reținând doi suspecți minori, bănuiți de comiterea faptei.

Poitrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a fost semnalat în seara de 5 aprilie, în jurul orei 22:30, când copilul a anunțat autoritățile că a fost victima unei agresiuni fizice. Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că atacul ar fi avut loc cu aproximativ două ore și jumătate mai devreme, în jurul orei 20:00, în apropierea unei simigerii din oraș.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul ar fi fost lovit în zona feței de un grup de persoane. Deși a fost agresat, acesta nu a solicitat îngrijiri medicale.

În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să identifice doi suspecți, doi minori în vârstă de 15 și 16 ani, ambii din Roman. Aceștia au fost duși la sediul poliției, iar după administrarea probelor, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

”Persoanei vătămate, i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024 privind emiterea unui ordin provizoriu de protecție, refuzând acest lucru, fiindu-i înmânată o cerere către Judecătoria Roman”.