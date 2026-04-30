Minivacanță de trei zile de Ziua Muncii

Începe minivacanța de Ziua Muncii și lucrătorii din instituțiile și autoritățile publice, elevii și profesorii sunt liberi în perioada 1 -3 mai. Vineri, 1 Mai, Ziua Muncii, este liberă prin lege, iar aceasta se leagă cu week-end-ul, 2 și 3 mai, sâmbătă și duminică. Așa stând lucrurile salariații pleacă de la serviciu în după amiaza de joi, 30 aprilie, și se întorc la muncă luni, 4 mai. În ce privește mediul privat, nu toți angajații sunt liberi pentru că firmele din comerț și alimentație publică vor presta activitate în aceste zile.

La finalul lunii mai și început de iunie mai este o minivacanță. Este nelucrătoare ziua de 31 mai când sunt Rusaliile. Chiar dacă este duminică, aceasta se leagă cu 1 Iunie, a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului. Următoarea zi nelucrătoare este 15 august, Adormirea Maicii Domnului, dar este sâmbătă. Una din cele mai generoase minivacanțe din acest an, de patru zile, este în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie. În perioada 28 – 29 este week-end, care se leagă cu ziua liberă de 30 noiembrie, Sfântul Andrei, și Ziua Națională a României, 1 Decembrie. Mai sunt libere prima și a doua zi de Crăciun, 25 – 26 decembrie, vineri și sâmbătă.