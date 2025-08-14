În perioada 15-17 august, polițiștii, jandarmii și pompierii din județul Neamț vor fi la datorie pentru ca minivacanța de Sfânta Maria să se desfășoare în siguranță. Forțele de ordine vor acționa pentru prevenirea faptelor violente, a furturilor și a incidentelor rutiere.

Evenimentele vizate sunt Ziua Marinei Române, organizată în Portul Bicaz, slujbele religioase de la lăcașurile de cult, inclusiv hramul Mănăstirii Văratec, precum și manifestările culturale din localitățile Moldoveni, Nisiporești, Pildești, Săvinești, Podoleni, Buruienești și Bozieni. De asemenea, va fi asigurată ordinea la festivalul „Alege Moto-Rock” din comuna Horia.

Polițiștii rutieri vor folosi radare mobile pentru reducerea vitezei excesive și menținerea fluenței traficului. Jandarmii montani din Bicaz-Izvorul Muntelui, Durău și Vânători-Neamț vor patrula în zonele turistice, pe traseele montane și în locurile de picnic, pentru a preveni incidentele.

Autoritățile recomandă cetățenilor să își asigure locuința și să nu lase bunuri la vedere în mașini. Șoferii sunt îndemnați să conducă prudent, să respecte limita de viteză, să evite consumul de alcool înainte de a urca la volan și să efectueze depășiri doar când este sigur. Pompierii le amintesc turiștilor să facă foc doar în locuri special amenajate, să nu îl lase nesupravegheat și să evite aruncarea resturilor de țigări.

ISU Neamț va avea echipaje pregătite pentru a interveni la evenimentele cu public numeros și recomandă respectarea regulilor de prevenire a incendiilor și a celor privind siguranța la scăldat. Este indicat ca înotul să fie practicat doar în zone special amenajate, evitând locurile periculoase și scăldatul pe timp de noapte sau în stare de ebrietate.

În caz de nevoie, cetățenii sunt îndemnați să sune la 112 sau să solicite sprijinul celui mai apropiat echipaj de ordine publică. Autoritățile transmit mesajul „Fiți responsabili! Respectați măsurile de prevenire oriunde vă aflați!”

Denisa POPA