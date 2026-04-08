Minivacanță de Paște pentru bugetari: patru zile libere în aprilie

Angajații din instituțiile publice vor beneficia de o minivacanță de patru zile în perioada sărbătorilor pascale. Sunt declarate nelucrătoare Vinerea Mare, 10 aprilie, Sâmbăta Mare, 11 aprilie, precum și prima și a doua zi de Paște, 12 – 13 aprilie. Funcționarii din instituțiile publice pleacă de la serviciu pe 9 aprilie, după amiază, și se mai întorc marți, 14 aprilie. Nu toți cei din mediul privat au liber atâtea zile, pentru că marile magazine, de exemplu, lucrează inclusiv sâmbătă, 11 aprilie, iar unii se întorc la serviciu în a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie.

Următoarea minivacanță este la începutul lunii viitoare pentru că este liberă ziua de 1 mai, Ziua Muncii. Aceasta este vineri și se leagă cu weekend-ul, 2 – 3 mai. Mai este liberă și ziua de 31 mai, când sunt Rusaliile, dar aceasta este într-o zi de duminică, dar se leagă cu a doua zi de Rusalii, 1 iunie, așa că va fi o altă minivacanță de trei zile.

Până la finalul anului mai sunt libere zilele de 15 august – Adormirea Maicii Domnului, sâmbătă, 15 august. Următoarea minivacanță de patru zile este pe final de noiembrie și început de decembrie. Sunt nelucrătoare zilele de 30 noiembrie, Sfântul Andrei și 1 decembrie – Ziua Națională a României, luni și marți, iar acestea se leagă cu weekend-ul, sâmbătă și duminică, 28 – 29 noiembrie. Până la finalul anului mai este liber în perioada 25 – 26 decembrie, de Crăciun, vineri și sâmbătă.

