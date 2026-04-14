Minivacanța de Paște în Neamț. Peste 140 de intervenții, zeci de infracțiuni și șoferi prinși băuți la volan

Polițiștiii din Neamț au fost la datorie în minivacanța de Paște, intervenind la peste 140 de apeluri și depistând mai mulți șoferi care conduceau sub influența alcoolului.

În perioada 10-13 aprilie, cu ocazia minivacanței prilejuite de sărbătorile pascale, polițiștii au desfășurat acțiuni ample pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale.

Potrivit datelor transmise de IPJ Neamț, oamenii legii au intervenit la 143 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. În urma acestor intervenții, au fost constatate 66 de infracțiuni și au fost emise 15 ordine de protecție provizorii.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 457 de sancțiuni contravenționale, dintre care 214 au fost avertismente. Totodată, în trafic, au fost reținute 25 de permise de conducere, 9 pentru viteză, 8 pentru consum de alcool și 8 pentru alte abateri și au fost retrase 12 certificate de înmatriculare.

Chiar dacă activitatea a fost intensă, autoritățile precizează că nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau accidente rutiere grave în această perioadă.

Cu toate acestea, mai mulți șoferi au fost prinși în flagrant conducând sub influența alcoolului.

Un caz s-a petrecut în seara de 13 aprilie, în localitatea Păstrăveni, unde un tânăr de 27 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în gardul unei locuințe. Testat de polițiști, acesta avea o alcoolemie de 0,58 mg/l.

În aceeași noapte, la Răucești, un bărbat de 33 de ani a fost oprit în trafic, iar etilotestul a indicat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt caz grav a fost înregistrat în municipiul Roman, unde un bărbat de 37 de ani a fost depistat la volan cu o alcoolemie de 1,02 mg/l.

Tot pe 13 aprilie, o tânără de 25 de ani a provocat un accident după ce a lovit un autoturism parcat. Testarea a arătat o alcoolemie de 0,73 mg/l.

În toate aceste cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Acțiunile au fost desfășurate împreună cu celelalte instituții responsabile, iar polițiștii anunță că vor continua controalele și în perioada următoare pentru siguranța participanților la trafic.