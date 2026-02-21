Ministrul Muncii promite majorarea salariului minim se va face anul acesta

Discuțiile referitoare la creșterea salariului minim brut pe economie urmează să fie transpuse într-un act normativ care să consfințească promisiunile guvernaților. Măsura a fost anunțată de Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, la o conferință de presă care avut loc la Satu Mare. În cazul în care actul normativ va fi emis, creșterea salariului minim va avea loc cu începere de la data de 1 iulie.

„Va fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea neliniște în rândul lucrătorilor și impredictibilitate în economie în general. Chiar în ședința de Guvern de astăzi (19 februarie, n. r.), la care n-am participat pentru că eram aici, dar am avut secretar de stat, am avut o primă lectură a legislației prin care se crește salariul minim. Probabil într-o săptămână-două se va aproba actul normativ, astfel încât la termenul aprobat de coaliție la sfârșitul anului trecut să avem creșterea salariului minim”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

În acest moment salariul minim brut garantat în plată este stabilit la 4.050 de lei și ar urma să fie majorat cu 275 de lei.