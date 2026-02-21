ECONOMIEACTUALITATE

Ministrul Muncii promite majorarea salariului minim se va face anul acesta

de Sofronia Gabi

Discuțiile referitoare la creșterea salariului minim brut pe economie urmează să fie transpuse într-un act normativ care să consfințească promisiunile guvernaților. Măsura a fost anunțată de Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, la o conferință de presă care avut loc la Satu Mare. În cazul în care actul normativ va fi emis, creșterea salariului minim va avea loc cu începere de la data de 1 iulie.

Ministrul Muncii promite majorarea salariului minim se va face anul acestaVa fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea neliniște în rândul lucrătorilor și impredictibilitate în economie în general. Chiar în ședința de Guvern de astăzi (19 februarie, n. r.), la care n-am participat pentru că eram aici, dar am avut secretar de stat, am avut o primă lectură a legislației prin care se crește salariul minim. Probabil într-o săptămână-două se va aproba actul normativ, astfel încât la termenul aprobat de coaliție la sfârșitul anului trecut să avem creșterea salariului minim”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

În acest moment salariul minim brut garantat în plată este stabilit la 4.050 de lei și ar urma să fie majorat cu 275 de lei.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!
Articolul următor
VIDEO Bacău ”Educația începe acasă!” – proiect educativ al poliției județene

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Ce prevede legea în România

Odată cu ninsorile care au dat bătăi de cap...
SOCIAL

VIDEO Bacău ”Educația începe acasă!” – proiect educativ al poliției județene

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară Bacău organizează în weekend-ul 21-22...
SOCIAL

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Distracția și mega concertele continuă și în week-end-ul acesta,...
ECONOMIE

Guvernul anunță măsuri de sprijin pe piața muncii: primă de stabilitate pentru tinerii NEET și subvenții extinse pentru angajatori

Guvernul a anunțat joi, 19 februarie 2026, adoptarea unui...
ECONOMIE

„Casa Verde Fotovoltaice” ar putea deveni „Casa Verde Baterii”, după aprobarea bugetului

Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”...

Categorii

ADMINISTRAȚIE

Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Ce prevede legea în România

Odată cu ninsorile care au dat bătăi de cap...
SOCIAL

VIDEO Bacău ”Educația începe acasă!” – proiect educativ al poliției județene

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară Bacău organizează în weekend-ul 21-22...
SOCIAL

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Distracția și mega concertele continuă și în week-end-ul acesta,...
ECONOMIE

Guvernul anunță măsuri de sprijin pe piața muncii: primă de stabilitate pentru tinerii NEET și subvenții extinse pentru angajatori

Guvernul a anunțat joi, 19 februarie 2026, adoptarea unui...
ECONOMIE

„Casa Verde Fotovoltaice” ar putea deveni „Casa Verde Baterii”, după aprobarea bugetului

Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”...
INFRACȚIONAL

Bacău. Ce ascundeau patru vânători într-un autoturism în Dărmănești?

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au...
ACTUALITATE

Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț: CNSC a respins toate contestațiile. CNIR va semna contractul de 5,17 mld. Lei

Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț: CNSC a respins toate contestațiile. CNIR merge la semnarea contractului de 5,17 mld. Lei
JUSTIŢIE

Șefii tuturor Curților de Apel îi cer lui Nicușor Dan reexaminarea legii pensiilor magistraților

Președinții celor 16 Curți de Apel din România și...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale