Ministrul Finanțelor Publice Florin Cîțu, președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc – candidatul PNL la președinția CJ Neamț și Andrei Carabelea – candidatul la primăria municipiului Piatra Neamț au susținut marți, 22 septembrie, o conferință de presă în care au prezentat principalele proiecte de dezvoltare economică a județului Neamț. Mugur Cozmanciuc – candidatul PNL la președinția CJ Neamț – a declarat că își asumă ca în următorii 4 ani să atragă 1 miliard de euro pentru modernizarea și dezvoltarea județului Neamț.

Redăm mai jos principalele declarații care au fost făcute:

Florin Cîțu – ministrul Finanțelor Publice

Am venit la Neamț pentru a afla direct de la sursă, de la cetățeni, de la reprezentanții companiilor și ai IMM-urilor, care sunt efectele măsurilor luate de Guvern. Diferențele dintre administrațiile liberale și cele socialiste se văd și, din păcate, și aici la Neamț am văzut că prioritari nu au fost cetățenii, ci pentru administrația socialistă a fost doar propriul buzunar.

Trebuie să facem o schimbare! Aseară m-am bucurat că am văzut în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu oamenii de pe stradă și cu oamenii de afaceri, se vrea schimbare. S-au săturat de PSD și vor schimbare. De asemenea, în discuțiile cu oamenii de afaceri am transmis că am reușit să plătim facturile restante lăsate de PSD, de ani de zile. Unele companii aveau facturi restante de concedii medicale de mai bine de 2 ani. Am aflat că multe companii de aici folosesc programul IMM Invest. Astea sunt câteva exemple, iar asta a fost rolul vizitei mele: să vin să stau de vorbă și să iau pulsul. Astăzi vreau să vă prezint un subiect, care are și o dimensiune națională, dar și locală fiind vorba de fostul ministru al Finanțelor, susținut de Arsene, ministru care și-a bătut joc de români. Astăzi, în Parlament vor să distrugă România, deși am majorat pensiile în perioadă dificilă cu 177 lei. Iar azi vin să arunce țara în aer, este un act clar împotriva României. Vreau să vă prezint un document care arată că cei de la PSD mint, sunt ipocriți și criminali. Într-un document aprobat de ei în ședință de Guvern, fostul ministru al Finanțelor Teodorovici îi cere premierului de atunci, Viorica Dăncilă, să reanalizeze proiectul de implementare a legii de modificare a legii pensiilor pentru a putea respecta păstrarea cifrei deficitului de 3% din PIB, pentru că nu erau bani. S-a trecut foarte ușor peste acest lucru, iar acea propunere venea după ce Teodorovici și Dăncilă s-au întâlnit cu FMI și Banca Mondială. În acel document se spune că delegația României a menționat că majorarea pensiilor se poate face prin reducerea drastică a investițiilor publice. Și nici atunci nu reușeau să crească pensiile. Dacă s-ar face această majorare a pensiilor România ar intra în categoria “Junk” pentru agențiile internaționale de rating. Document a fost prezentat de Orlando, ministrul susținut de vătaful acestui județ Ionel Arsene. Aș vrea să ne ducem la Legea 127 și la ce spuneau acei oameni care azi spun că sunt resurse și ei ar face rost de resurse dacă ar fi la guvernare. În lege nu este trecută nicio sursă de finanțare, iar impactul bugetar pentru anul 2020 ar fi de peste 24 miliarde de lei, adică 2,4% din PIB.

Ceea ce fac ei într-o perioadă de criză este un act de agresiune la stabilitatea economică a României și se folosesc de majoritatea din Parlament. Vor răspunde cât mai curând, sper că vor răspunde pentru asta duminică la VOT. Am încredere că, în Parlament, nu toți vor vrea să arunce economia în aer și vor vota împotriva acestor aberații. Nu vom permite ca anul acesta să aruncăm România în aer, nu suntem iresponsabili. Vreau să închei cu un exemplu din 2008 când aceeași majoritate toxică socialistă a făcut, tot în perioadă de campanie electorală, majorarea salariilor profesori cu 50%. Ce a urmat? România a fost retrogradată, am avut inflație, am intrat într-o criză din care am ieșit în 2015. Așa se va întâmpla și acum, dar nu vom permite să se întâmple ce vrea PSD și restul găștii de infractori!

Despre tăieri de salarii și disponibilizări: Sunt minciuni și faptele vorbesc pentru noi! Guvernul socialist a introdus TVA defalcat, noi am eliminat, a introdus supra-acciza pentru carburanți, iar noi am eliminat-o. Prin OUG 114 au distrus sectoare importante ale economiei, dar noi am venit și am scos. Mai mult, anul acesta (un an dificil), am reușit să creștem punctul de pensie cu cea mai mare valoare, apoi am crescut alocațiile copiilor cu 20% deși în legea trecută prin Parlament nu era trecută sursa de finanțare.

Mugur Cozmanciuc – candidatul PNL pentru președinția CJ Neamț

Am deschis campania electorală cu prezența ministrului Fondurilor Europene Marcel Boloș și de atunci foarte mulți oameni au conștientizat un lucru grav, dar important de rezolvat: județul Neamț este în coada clasamentului la absorbția fondurilor europene.

Se deschide un exercițiu financiar nou, iar județul Neamț are nevoie de fonduri europene. Ca președinte al Consiliului Județean în următorii 4 ani îmi asum că voi atrage peste un miliard de euro pentru județul Neamț. România are la dispoziție 80 miliarde de euro negociate de președintele României Klaus Iohannis. 1 miliard de euro pare o sumă importantă și necesară pentru rezolvarea problemelor precum cele de infrastructură, din sănătate:

100 milioane de euro pentru Centrul de Sănătate;

150 milioane euro pentru dezvoltarea domeniului cultural;

255 milioane euro pentru rețele de apă, canal și gaz;

alte fonduri pentru digitalizare, modernizarea obiectivelor de turism și alte puncte din program.

Suma care pare ambițioasă se va vedea la final că este mult prea mică pentru necesitățile județului. Prezența ministrului Finanțelor Publice Florin Cîtu este o garanție că această sumă va avea și cofinanțare, dar și un mod și parcurs transparent de accesare.

Al doilea obiectiv pe care vrem să îl asigurăm: un cadru legal, predictibil și stabil astfel încât mediul de afaceri să aibă posibilitatea să dezvolte baze de producții mari, în care agenții economici de aici să fie competitivi pe marile piețe europene și internaționale. Întâlnirile cu mediul de afaceri ne-a arătat că județul Neamț are firme puternice care pot face față competițiilor din UE. Județul Neamț poate deveni un pol de dezvoltare economică.

Andrei Carabelea – candidatul PNL la primăria Municipiului Piatra Neamț

Îi mulțumesc domnului ministru Florin Cîțu pentru prezența sa în Piatra Neamț. Am avut întâlniri cu oameni de afaceri, care au fost interactive, unde am descoperit o dorință pentru programele Guvernului derulate prin Ministerul de Finanțe. Am avut multe întâlniri cu antreprenorii din zona Piatra Neamț. Mă întreb cum este posibil ca antreprenorii din municipiul Piatra Neamț, din zona metropolitană, să aibă așteptări mici, sunt pur și simplu resemnați, s-au obișnuit să fie încurcați de administrația municipală și județeană. Când i-am întrebat ce așteptări au de la administrația locală și județeană răspunsul lor a fost: să nu ne încurce! Asta a definit relația dintre mediul privat și administrația locală.

Vreau să schimb această paradigmă, să stimulez potențialul economic pornind de la antreprenorii locali, care duc greul, creează locuri de muncă și dau salarii. Să fie corectitudine. Mă uitam pe niște statistici, în ultimul 4 ani numărul de companii a scăzut în județul Neamț cu 15% – sunt 9.700 de firme. Și numărul angajaților a scăzut cu 15% – sunt 46.000 de angajați în județul Neamț. Asta arată nevoia clară de schimbare a paradigmei în care gândim dezvoltarea economică a județului. Principiul de bază să fie corectitudinea.

Un contra exemplu, în ultimii 4 ani o firmă a prosperat și și-a înmulțit de 10 ori cifra de afaceri – firma cumătrului, care a ajuns de la 29 milioane de lei la 264 milioane de lei în 2019. Trebuie să tratăm egal și nediscriminatoriu afacerile, să fie proceduri simple, clare, transparente la îndemâna oricui. Primul pas, primul angajament pe care mi-l iau față de antreprenori: în parteneriat cu Consiliul Județean, condus de Mugur Cozmanciuc, să ducem la poarta companiilor asfalt și utilități (începând cu 2021). În al doilea rând să asigurăm un transport metropolitan modern, nepoluant, corelat cu nevoia de mobilitate a forței de muncă. Am aflat de la antreprenori că le este foarte greu să găsească noi angajați sau să îi țină. De aceea vom crea un program de învățământ dual, în parteneriat cu agenții economici din Piatra. Voi dărâma zidurile dintre funcționari și contribuabili, printr-un proces de transformare digitală, cât mai rapid, ca și Piatra Neamț să țină pasul cu orașele dezvoltate. Avem nevoie de mai multă eficiență și eficacitate, mult mai multă transparență, deci mult mai multă încredere.

Pentru stimularea dezvoltării economice voi realiza un parteneriat cu Consiliul Județean, un pact de inovație și specializare inteligentă, care să țină cont de inovările mondiale. Să avem start-up-uri digitale care vin cu servicii inovatoare, deoarece Piatra Neamț are un potențial fantastic. Am întâlnit mulți creativi care au plecat de aici, pentru că nu puteau să își pună în valoare potențialul.

Fac un apel foarte sincer și foarte hotărât: îi îndemn pe toți pietrenii și nemțenii să meargă duminică la vot. Este un drept câștigat cu sânge acum 30 de ani. Nu este vorba despre politicieni, ci este vorba de viitorul orașului, de felul în care gândim viitorul orașului, în care ne asumăm alegerile de mai bine. Vrem să trăim fericiți în orașul nostru. Mulți vă doriți un suflu nou, de aceea vă chem să votați pe 27 septembrie PNL pe toate cele 4 buletine de vot pe care le veți primi duminică. Votați Mugur Cozmanciuc, Andrei Carabelea, echipele PNL pe buletinele pentru Consiliul Local și Consiliul Județean.

