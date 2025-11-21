Când miniștrii fac lucruri trăznite: cel al Educației îi pune pe directorii de școli să verifice temele pentru acasă ale elevilor
Ministrul Educației, Daniel David dă dovadă încă odată că nu este racordat la problemele învățământului românesc pe care se presupune că îl conduce. Recent, a emis un proiect de ordin privind temele pentru acasă ale elevilor din învățământul preuniversitar. Potrivit acestuia, copiilor de la preșcolar și clasa pregătitoare nu li se pot da teme pentru acasă, elevilor din învățământul primar (clasele I- IV) ar trebui să li se dea teme rezolvabile în maxim o oră de lucru acasă. Pentru ceilalți (gimnaziu și liceu), potrivit proiectului depus în consultare aici, timpul alocat temelor pentru acasă nu ar trebui să depășească două ore.

Proiectul împarte temele în două mari categorii: cele obligatorii – definite drept cele pentru toți elevii, cu un nivel mediu de dificultate (însă rămâne la latitudinea profesorului sau învățătorului să stabilească ce înseamnă acest nivel de dificultate) și temele suplimentare sau facultative – acestea având caracter individual – diferențiat care pot fi pentru remedierea situației la învățătură sau pentru performanță (pregătirea pentru concursuri, olimpiade școlare, examene etc).Când miniștrii fac lucruri trăznite: cel al Educației îi pune pe directorii de școli să verifice temele pentru acasă ale elevilor

Directorii și diriginții puși să verifice cantitativ temele pentru acasă

Potrivit proiectului, directorii școlilor sunt cei care vor monitoriza și vor lua măsuri pentru respectarea timpului alocat temelor pentru acasă în cazul învățământului primar. Asta după ce același ministru a avut ideea de a le mări numărul de ore la clasă.  Aceștia ar trebui să facă o analiză proprie și să primească un feedback de la elevi și părinți, dar și să se consulte cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum.

Diriginții, în cazul învățământului gimnazial și liceal, vor informa directorii școlilor, tot în baza analizei proprii și a feedback-ului primit de la elevi și părinți despre respectarea celor două ore de lucru.

Profesorii trebuie și ei să respecte alocarea a maxim unei singure teme mai ample de tip proiect pe fiecare din cele cinci module din anul școlar.

Temele pentru vacanță sunt considerate suplimentare, deci nu au caracter obligatoriu. Pentru elevii din primar și gimnaziu de regulă NU se vor da teme pentru acasă!

Ordinul stabilește și modul în care se va face evaluarea temelor pentru acasă și cum va fi primit, anual, feedbackul de la elevi și părinți.

Aici se naște întrebarea: ce măsuri se mai pot lua pentru temele efectuate la începutul anului școlar, dacă feedbackul este dat la finalul acestuia?

Proiectul de ordin îl puteți consulta mai jos, integral:

PO_teme_acasa_preuniversitar

 

Angela Croitoru

