Un nou an școlar cu 34 de săptămâni și trei trimestre ar dori Ministrul Educației. Cel puțin așa a declarat Sorin Cîmpeanu ieri, care a mai precizat că este analizată începerea mai devreme a cursurilor. Data de 5 septembrie a fost lansată ca opțiune pentru această toamnă și ultima zi să fie 16 iunie 2023.

În ideea revenirii la trimestre, ministru Sorin Cîmpeanu a punctat că oricum există statuate două vacanțe – de Crăciun și de Paști, ceea ce face logică o structură trimestrială a anului școlar. „O împărțire pe trei secțiuni înseamnă împărțire pe trimestre. Este o idee pe care deja am avansat-o. Nu a știut nimeni să explice, dacă puteți să ne sprijiniți să aflăm vreo explicație, eu, în Ministerul Educației, nu am reușit să aflu de ce s-a renunțat la organizarea pe trimestre și s-a trecut la organizarea pe semestre, precum în mediul universitar, care are cu totul și cu totul alt specific. Nu am înțeles care sunt avantajele. Eu n-am făcut decât să vă prezint acum posibile propuneri care vor fi discutate cu toți actorii interesați”, a spus ministrul Educației aseară, citat de edupedu.ro.

Varianta începerii anului școlar mai devreme de 15 septembrie nu este nouă, ministrul Sorin Cîmpeanu declarându-se în mai multe rânduri pentru această decalare. Ar urma, așadar, ca primul trimestru să fie în perioada 5 septembrie – 21 decembrie, apoi al doilea trimestru să înceapă în 9 ianuarie și până pe 6 aprilie, cu revenire la cursurile din ultimul semestru în perioada 19 aprilie – 16 iunie. Forma aceasta de structură a viitorului an școlar trebuie armonizată cu profesorii și părinții, invitați deja la dezbateri după ultimele declarații ale ministrului Educației. Care vor fi noutățile și câte mini-vacanțe vor fi între cele două vacanțe tradiționale, rămâne de văzut în urma negocierilor.

C.I.