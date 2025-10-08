Ministerul Educației extinde învățământul dual pentru absolvenții școlilor profesionale

Absolvenții școlilor profesionale vor putea, din 2026, să continue studiile în sistem dual și să obțină calificarea de tehnician, corespunzătoare nivelului 4 de calificare. Noua formă de învățământ le permite celor care au finalizat nivelul 3 să urmeze încă doi ani de pregătire teoretică și practică, în parteneriat cu companii, rămânând pe ruta profesională.

Învățământul dual presupune pregătire teoretică la școală și practică organizată la operatori economici parteneri. Elevii primesc bursă de la stat și o bursă suplimentară din partea firmei, iar la final pot fi angajați. Spre deosebire de liceul tehnologic clasic, învățământul dual implică direct mediul privat: firmele pot participa la procesul de admitere, la proiectarea planului de învățământ și la oferirea locurilor de practică.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat Ordinul nr. 6.422/2025, care stabilește calendarul și condițiile pentru admiterea în sistemul dual de nivel 4. Înscrierile pentru anul școlar 2026–2027 se vor desfășura între 13 și 17 iulie 2026, iar rezultatele se vor afișa pe 21 iulie 2026.

Actul prevede și:

🤝 posibilitatea liceelor particulare de a organiza clase duale dacă au parteneriate cu firme;

posibilitatea liceelor particulare de a organiza clase duale dacă au parteneriate cu firme; 👥 locuri suplimentare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru candidații romi;

locuri suplimentare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru candidații romi; 🧾 informarea candidaților prin broșuri județene, coordonate de inspectoratele școlare;

informarea candidaților prin broșuri județene, coordonate de inspectoratele școlare; 🛡️ pentru prima dată în această formă de învățământ, afișarea rezultatelor în format anonimizat, folosind coduri individuale, conform regulamentului european privind protecția datelor.

Noul ordin nu modifică structura învățământului profesional existent, ci creează o etapă suplimentară pentru absolvenții care vor să obțină un nivel de calificare superior fără a trece pe ruta liceului teoretic.

În județul Neamț, pentru anul școlar 2025–2026, Inspectoratul Școlar Județean a aprobat 47 de clase în învățământul profesional și dual, totalizând 1.092 de locuri. Dintre acestea, doar 12 locuri sunt în sistem dual, la Colegiul Tehnic de Transporturi din Piatra-Neamț, în parteneriat cu Delgaz Grid, pentru calificarea „Electrician exploatare joasă tensiune”.

Elevii înscriși în această formă de învățământ beneficiază de bursă lunară de 300 de lei din partea statului și, suplimentar, de burse oferite de operatorii economici parteneri, conform contractelor de practică. Lista completă a calificărilor, școlilor și companiilor partenere este disponibilă pe site-ul ISJ Neamț .