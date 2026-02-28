Ministerul Educației a lansat în consultare publică un nou set de programe școlare pentru învățământul liceal

La începutul săptămânii acesteia, Ministerul Educației și Cercetării a lansat „în trasparență instituțională” un set de 330 de programe școlare pentru învățământul liceal. Acestea vin în completarea celor 90 de programe școlare aprobate deja prin ordin de ministru și sunt propuse pentru consultare publică.

Propunerile pot fi trimise la adresa consultare@rocnee.ro până pe 6 martie 2026, iar feedback-ul legat de noul set poate fi transmis de către toți cetățenii prin formularele Google:

Programele școlare propuse vizează următoarele categorii:

Programe școlare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun (TC) și în curriculumul de specialitate (CS) pentru învățământul în limba minorităților naționale

Programe școlare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun (TC) și/sau în curriculumul de specialitate (CS) din aria curriculară matematică și științe ale naturii, respectiv aria tehnologii

Programe școlare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul teologic, toate specializările

Programe școlare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în trunchiul comun (TC) și în curriculumul de specialitate (CS) – studiul unei limbi moderne în regim intensiv

Programe școlare pentru discipline obligatorii cu alocare orară în curriculumul de specialitate (CS), filiera vocațională, profil artistic

În luna martie, va fi propus un nou set de programe școlare, în vederea completării necesarului pentru învățământul liceal.

Sandu Munteanu