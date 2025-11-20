INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Știre actualizată. Ministerul de Interne schimbă regulile. Orice agresor care încalcă un ordin de protecție va fi dus imediat la procuror

de Popa Denisa

Știre actualizată. Ministerul de Interne schimbă regulile. Orice agresor care încalcă un ordin de protecție va fi dus imediat la procurorActualizare: În primele 10 luni din 2025, polițiștii nemțeni au emis 409 de ordine de protecție provizorii. În aceeași perioadă, au fost întocmite 38 de dosare penale pentru încălcarea ordinului de protecție, informează IPJ Neamț.

Știre inițială: Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunță o schimbare majoră în modul în care autoritățile intervin în cazurile de violență domestică: orice persoană care încalcă un ordin de protecție va fi reținută pe loc și prezentată imediat procurorului.

Decizia vine după cazul șocant din Teleorman, unde o femeie care își ținea copilul de trei ani în brațe a fost ucisă de fostul soț, în ciuda faptului că victima depusese plângeri pentru răpire și viol, iar împotriva agresorului existau două ordine de protecție.

Predoiu a anunțat marți, 18 noiembrie, că a semnat un proiect de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice, după analizarea unor cazuri recente unde s-au constatat deficiențe grave în intervențiile poliției și în aplicarea procedurilor judiciare.

Potrivit ministrului, scopul principal al schimbărilor este creșterea protecției victimelor și eliminarea posibilității ca deciziile polițiștilor să fie influențate.

Noua regulă propusă prevede ca polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unuia provizoriu sunt obligați să rețină agresorul și să îl prezinte imediat procurorului pentru stabilirea măsurilor preventive.

„Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greșită a polițistului, el va reține și prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecție”, a declarat ministrul.

Propunerea legislativă a fost publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne pentru dezbatere publică și va fi analizată și de Ministerul Justiției, coinițiator al inițiativei.

Conform Legii nr. 26 din noiembrie 2024, ordinele de protecție se emit pentru apărarea victimelor infracțiunilor violente. Acestea pot fi provizorii (când sunt emise de îndată de către polițiștii care au luat cunoștință de actul infracțional) sau judecătorești (când sunt emise de către o instanță).

Sursă foto: https://zic.legal/legea-nr-26-2024-noul-ordin-de-protectie/

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență.
