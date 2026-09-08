Ministerul Apărării Naționale comunică: Țintă aeriană detectată la nord de Roman. RO-Alert transmis în cinci județe din Moldova

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Actualizare: Drona ar fi părăsit teritoriul României.

Știre inițială: Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, marți, 8 septembrie, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la aproximativ 18 kilometri nord de municipiul Roman.

Semnalul a fost identificat la ora 16:47, iar Centrul Național Militar de Comandă a dispus notificarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în vederea alertării populației.

Imagine surprinsă în județul Iași, nu este confirmat oficial că ar fi vorba despre drona în cauză

Mesaje RO-Alert au fost transmise, începând cu ora 16:30, către locuitorii din județele Neamț, Iași, Suceava și Botoșani, precum și în nordul județului Vaslui. Oamenii au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să se adăpostească.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39.

MApN a precizat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile. (Z.H.)