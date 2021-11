Sâmbătă, 27 noiembrie, primul lot de teste rapide pentru probe de salivă au fost aduse de ISU Neamț de la București și predate Inspectoratului Școlar Neamț.

Cele 147.500 teste pentru coronavirus au fost depozitate la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț, de unde sunt distribuite școlilor din județ. „Astăzi se face repartizarea testelor de salivă. Reprezentanți de la cele 137 de școli cu personalitate juridică din județ au venit de dimineață și au preluat testele de la „Gheorghe Cartianu”. Aceste 147.500 teste rapide de salivă sunt suficiente pentru o săptămână. Aprovizionarea se face săptămânal, cu sprijinul ISU Neamț”.

Decizia privind testarea se ia în consiliul de administrație al fiecărei școli și în acest moment încă se centralizează la inspectoratul școlar hotărârile din școli. Regula stabilită de Ministerul Sănătății, potrivit căreia testarea în școli se face de profesorii care vor, a nemulțumit cadrele diactice, iar sindicatele au decis proteste. În Neamț, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învățământ a fost printre singurele organizații din țară care a pichetat Prefectura Neamț luni, 22 noiembrie, cerând o procedură unitară pentru școli, dacă testele vor fi administrate în clase, sau să fie făcute acasă, de părinți.

În acest moment, situația din școli este incertă și nu se știe exact cum se va organiza testarea, mai ales dacă va fi făcută de părinți, acasă. „Vom avea pe 2 decembrie, când se reiau cursurile, situația din fiecare școală. Ieri am primit o parte din decizii de la școlile care au avut ședința de consiliu de administrație. Acolo unde sunt cadre didactice care doresc să se implice în testare rapidă pe bază de probe de salivă, testarea se va face în școală. Părinții care vor sa facă acasă testarea copiilor, vor primi testele de la școală. Încă nu am primit filmare cu demonstrația privind modalitatea de testare, dar sunt resurse deja disponibile, am văzut pe grupuri de whatsapp filmulețe despre procedura. Nu este atât de complicat”, adaugă Mihai Obreja. Testarea salivară a nemulțumit și o parte din părinți, mai ales pe cei care nu vor.

Cursurile se vor relua pe 2 decembrie, după mini-vacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională, pentru care s-a decis în guvern ca și luni, 29 noiembrie, să fie zi liberă.

C.I.