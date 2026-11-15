Mihai Chirica, despre guvernarea Bolojan: „Prima măsură trebuia să fie anularea subvențiilor partidelor politice”

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, este unul dintre puținii politicieni care spun deschis ce gândesc. În interviul acordat Mesagerului de Neamț, el critică modul în care a guvernat liderul partidului său, Ilie Bolojan, vorbește despre o posibilă apropiere între PNL și PSD, despre ce s-a realizat în Iași în doi ani de mandat și despre dosarele în care este cercetat. Mai jos, două fragmente din discuție.

– Ce ați fi făcut altfel dacă erați prim-ministru?

În primul rând, nu aș fi blocat consumul. Să pui în seama faptului că va scădea deficitul prin scăderea consumului este o prostie economică. […] Prima măsură trebuia să fie anularea subvențiilor partidelor politice. Asta aș fi făcut eu: de astăzi înainte, România nu mai plătește subvenții partidelor politice. Și, pornind de la această măsură, m-aș fi dus să închid toate societățile pe pierdere: le-aș fi închis sau le-aș fi vândut.

– Există lideri și primari de la PSD și PNL care își doresc refacerea USL la alegerile din 2028. În ce condiții s-ar putea realiza acest lucru și dacă este o mișcare politică necesară?

[…] Ceea ce cred eu este că cele două partide trebuie să-și dea mâna și, la finalul anului 2028, să iasă în fața românilor și să spună: „Dragi români, am rezolvat problema deficitului, am rezolvat problema creșterii economice, a siguranței statului, a alianțelor de la nivel internațional etc. Și toate acestea le-am făcut noi, PNL, împreună cu PSD. Vă lăsăm pe dumneavoastră să alegeți”. Aceasta este o abordare corectă. Acesta ar trebui să fie discursul public, dacă nu vrem să apară neonaziștii și extremiștii de stânga la putere și să ducem țara în prăpastie.

Interviul integral, cu toate subiectele (guvernarea Bolojan, conflictul cu șeful PNL Iași, prețul apei și al canalizării, dosarele în care este cercetat), poate fi citit pe Mesagerul de Neamț.

C.T.S.