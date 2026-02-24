EDUCATIEACTUALITATEStiri fierbinti

Miercuri, sindicaliștii din educație protestează în fața Palatului Cotroceni

de Croitoru Angela

Miercuri, 25 februarie 2026, începând cu ora 12:00,sindicatele din educație vor protesta la Palatul Cotroceni. Acțiunea a fost inițiată de Federația „Alma Mater” din învățământul universitar, ulterior celelalte sindicate din mediul preuniversitar dar și organizații studențești anunțând că susțin protestul.

Liderii FSLÎ vor merge de la Colegiul Național direct în stradă la protestul la care se dorește participarea a cel puțin 500 de membri ai sindicatelor din învățământul preuniversitar.

În urmă cu patru luni, tot pe fondul protestelor de stradă, președintele Nicușor Dan a promis să medieze o întâlnire între Guvernul Bolojan și sindicate, între timp premierul asumându-și și mandatul de la Educație, după demisia ministrului Daniel David, intrată oficial în vigoare pe 14 ianuarie 2026. Întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc la finalul anului trecut, însă a fost uitată de administrația prezidențială.

Miercuri, sindicaliștii din educație protestează în fața Palatului Cotroceni
Rezultate consultări membri FLSÎ din ianuarie 2026

Organizațiile de studenți au anunțat o participare masivă la acest protest, nemulțumiți de măsurile restrictive care îi afectează.

Se pregătește boicotarea examenelor naționale

Reamintim cititorilor noștri că, în urmă cu o săptămână, luni, 16 februarie, a început referendumul la nivel național pentru consultarea tuturor membrilor FSLÎ referitor la o posibilă blocare a simulărilor examenelor naționale – Bacalaureat și Evaluarea Națională a elevilor din clasele a VIII-a (detalii regăsiți aici).

Dacă rezultatele consultării vor conduce către o grevă generală în învățământul preuniversitar în luna martie, atunci când sunt organizate simulările examenelor pentru elevii din gimnaziu și final de liceu, FSLÎ a anunțat că va organiza o a doua consultare. Aceasta va viza în mod direct boicotarea examenelor din vară.

Ce solicită sindicatele din învățământ

Solicitările sindicatelor din preuniversitar, la acest nou protest, vor fi, potrivit unei informări a FSLÎ, cele deja știute:

„- Revenirea la norma didactică pentru învățători, profesori, directori și inspectori, așa cum era în Legea învățământului  preuniversitar nr. 198/2023;

 Revenirea la numărul de elevi în clase, așa cum era înainte de măsurile de austeritate;

– Plata cu ora să se facă la nivelul corespunzător studiilor și nu la nivel de muncitor necalificat;

– Susținerea cu burse a elevilor și studenților, așa cum a fost în legea învățământului preuniversitar”.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
