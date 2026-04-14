Miercuri începe ultimul modul din anul școlar 2025-2026.Calendarul examenelor naționale

Modulul 5, ultimul din acest an școlar din sistemul de învățământ preuniversitar începe, miercuri, 15 aprilie 2026.

Vacanța de Paște a început pe 4 aprilie și se termină astăzi, (ultima zi din această vacanță este 14 aprilie). De mâine, elevii și cadrele didactice vor continua cursurile, în marea lor majoritate (cu excepția claselor terminale a VIII-a, a XII-a și cei din învățământul profesional și tehnic) până sâmbătă, 20 iunie 2026, potrivit Ordinului de ministru al MEC, care stabilește oficial Calendarul anului școlar 2025 – 2026.

Următoarea și cea mai așteptată este Vacanța Mare care va ține până duminică, 6 septembrie 2026, iar, de luni, 7 septembrie 2026 se va intra în anul școlar următor 2026 – 2027.

Calendarul oficial al Evaluării Naționale (clasa a VIII-a)

Elevii care vor absolvi clasele a VIII- a în acest an școlar vor fi înscriși automat la Evaluarea Națională, iar cei care provin din seriile anterioare, ce au întrerupt studiile din varii motive (cel mai adesea din motive medicale sau sociale) se vor putea înscrie prin depunerea cererii și a dosarului la secretariatul unității de învățământ la care au fost cursanți.

Probele scrise se vor desfășura în luna iunie, cu o zi liberă între discipline pentru a facilita odihna elevilor:

10 – 12 iunie 2026: Înscrierea candidaților (inclusiv a celor din seriile anterioare).

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a.

22 iunie 2026: Limba și literatura română (probă scrisă).

24 iunie 2026: Matematica(probă scrisă).

Calendarul oficial al Bacalaureatului 2026!

Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației și Cercetării, cele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat au următorul program:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații justificate (medicale) și dovedite, înscrierea candidaților în afara perioadei prevăzute, precum și prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.