Microsoft încheie asistența pentru Windows 10

De astăzi, 14 octombrie 2025, Microsoft oprește suportul standard pentru Windows 10. Sistemul va continua să funcționeze, însă nu va mai primi actualizări de securitate sau asistență tehnică. Totuși, pentru utilizatorii din Spațiul Economic European (SEE), actualizările vor continua gratuit încă un an.

Programul Extended Security Updates (ESU) oferă protecție până la 13 octombrie 2026, fără costuri, dacă dispozitivul rulează versiunea Windows 10 22H2 și este înscris în contul Microsoft, direct din meniul Setări – Actualizare și securitate – Windows Update. După înscriere, sistemul va continua să primească actualizări critice de securitate, dar nu și noi funcții sau îmbunătățiri de performanță.

Microsoft recomandă trecerea la Windows 11, oferind actualizarea gratuită pentru calculatoarele care îndeplinesc cerințele tehnice, inclusiv prezența modulului TPM 2.0 (un cip de securitate, cerut de Windows 11). În cazul echipamentelor mai vechi, care nu pot rula Windows 11, utilizatorii pot rămâne temporar pe Windows 10 cu ESU, însă vor trebui să planifice înlocuirea dispozitivelor după 2026.

Aplicațiile Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook și altele) vor continua să funcționeze pe Windows 10, iar compania va furniza actualizări de securitate pentru acestea până în octombrie 2028, pentru a facilita tranziția către sistemele mai noi.

Pentru calculatoarele care nu pot fi actualizate, o alternativă viabilă este instalarea unei distribuții Linux, care oferă suport gratuit și actualizări constante de securitate, fără a necesita hardware performant. Versiuni precum Linux Mint sau Fedora KDE au o interfață familiară, apropiată de cea a Windows 10, și rulează fluent chiar și pe sisteme mai vechi.

Linux oferă aplicații gratuite pentru activități de birou și multimedia: OnlyOffice pentru documente (compatibil cu fișierele Microsoft), GIMP pentru editare foto (alternativă la Photoshop) și DaVinci Resolve pentru montaj video, comparabil cu Premiere Pro.

Pentru utilizatorii din România, sfârșitul suportului Windows 10 înseamnă încă un an de actualizări pentru cei conectați la un cont Microsoft, trecerea la Windows 11 pe dispozitivele compatibile sau instalarea unei distribuții Linux.