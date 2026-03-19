Microbuz electric pentru elevii din Țibucani

Comuna Țibucani face un pas important spre modernizare, odată cu recepționarea unui microbuz școlar electric, pus la dispoziție de Consiliul Județean Neamț.

Noul mijloc de transport vine în sprijinul elevilor, oferindu-le condiții mai sigure și mai confortabile pentru deplasarea zilnică către unitățile de învățământ.

Reprezentanții administrației locale au transmis mulțumiri pentru sprijinul acordat în implementarea acestui proiect, subliniind importanța colaborării instituționale în dezvoltarea comunității.

Microbuzul electric reprezintă nu doar o soluție modernă de transport, ci și una prietenoasă cu mediul, contribuind la reducerea poluării și la promovarea unui stil de viață sustenabil în rândul comunității.

Primarul Ioan Rusu: „Recepționarea acestui microbuz electric este o realizare importantă pentru comuna noastră. Ne dorim ca elevii din Țibucani să beneficieze de condiții cât mai bune, iar investițiile în educație și infrastructură rămân o prioritate pentru administrația locală. Vom continua să susținem proiecte care aduc un plus de confort și siguranță copiilor noștri.

Autoritățile locale anunță că vor continua investițiile în domeniul educației, cu scopul de a asigura un viitor mai bun pentru copiii din comună.

