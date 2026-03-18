Microbuz electric pentru elevii din comuna Petricani

Comuna Petricani beneficiază, începând de astăzi, de un microbuz școlar electric modern, preluat de primarul Ticușor Vasiliu în cadrul unui eveniment organizat la Sala Polivalentă din Piatra-Neamț. Vehiculul face parte dintr-un lot de 23 de microbuze electrice distribuite către primăriile din județ de către Consiliul Județean Neamț.

Noul mijloc de transport este destinat exclusiv elevilor și vine ca o soluție sigură și eficientă pentru copiii care fac zilnic naveta către unitățile de învățământ. Microbuzul are o capacitate de 17 locuri, este nepoluant și adaptat inclusiv pentru transportul copiilor cu dizabilități.

Primarul comunei Petricani, Ticușor Vasiliu, a transmis un mesaj de mulțumire pentru sprijinul oferit la nivel județean și a subliniat angajamentul administrației locale pentru dezvoltarea infrastructurii verzi: „Îi mulțumim domnului președinte pentru sprijinul acordat și pentru implicarea constantă în dezvoltarea comunității noastre. Promitem că până în luna septembrie vom amplasa în fiecare sat din comună câte o stație de încărcare electrică, pentru a susține mobilitatea verde și viitorul copiilor noștri. Investim în educație, în mediu și în viitorul comunei Petricani!”

La rândul său, președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a evidențiat importanța proiectului pentru comunitățile locale: „M-am bucurat sincer când am înmânat cheile pentru fiecare comunitate în parte. Știu cât de mult contează pentru copii și pentru familiile lor un transport sigur și decent, mai ales acolo unde distanțele până la școală sunt mari.” Investiția, realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), depășește 36,7 milioane de lei și contribuie atât la creșterea siguranței elevilor, cât și la reducerea impactului asupra mediului.

Autoritățile județene anunță că, în perioada următoare, vor continua acest demers prin achiziția a încă 26 de microbuze electrice, astfel încât tot mai mulți elevi din județul Neamț să beneficieze de condiții moderne de transport.

„Fiecare elev din județul Neamț merită să ajungă la școală în siguranță și în condiții cât mai bune”, a conchis Daniel Harpa.

