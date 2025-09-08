Vineri, 5 septembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial metodologia -cadru pentru bursele ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar în noul an școlar 2025 -2026. Elevii pot beneficia de patru categorii de burse școlare: bursele de merit, bursele sociale, bursele tehnologice și bursele pentru elevele care devin mame.

Valoarea acestor burse a rămas la fel ca în anul școlar anterior:

Burse de merit – 450 lei/lună

de merit – 450 lei/lună Burse sociale -300 lei/lună

sociale -300 lei/lună Burse tehnologice – 300 lei/lună

tehnologice – 300 lei/lună Burse pentru mame minore – 700 lei/ lună

În cazul burselor de merit, acestea se acordă elevilor care au obținut în anul școlar anterior media generală minim 9,00 (față de 9:50 cum era până acum), media la purtare 10,00, cu condiția să nu fi avut mai mult de 10 absențe nemotivate. Principala modificare restrictivă este aceea că doar 15% dintre elevii clasei o pot primi, criteriul fiind media obținută în ordinea descrescătoare.

Bursa socială condiționată de data depunerii dosarului și de absențe

La bursele sociale, ministerul a venit cu o precizare restrictivă: beneficiari pot fi doar copiii care îndeplinesc condițiile pentru care cererea a fost depusă în primele 25 de zile de la începerea anului școlar, adică până pe data de 2 octombrie inclusiv. Aici, metodologia este destul de ciudată, pentru că, deși se limitează termenul de depunere la 25 de zile, tot legiutorul vine și spune în același timp la art. 13 alin. (7): „lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, prin completarea cu elevii a căror situație financiară/socială/medicală s-a modificat pe parcursul anului școlar și fac dovada încadrării în condițiile prevăzute”. Așadar cei pentru care situația financiară se modifică pe parcursul anului școlar nu vor beneficia de această bursă. Vor putea depune dosarul abia din anul școlar următor. O noutate în privința burselor sociale este aceea că acordarea acestora este condiționată și de numărul de absențe nemotivate, dacă ajung la 10 nu mai primesc bursa din luna imediat următoare.

Reamintim condiția de bază este aceea ca venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, să fie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii.

Beneficiază în continuare de bursa socială elevii care au unul sau ambii părinți decedați, cei cu probleme medicale grave, dar nu mai beneficiază de burse sociale copiii din familii monoparentale, dacă nu se încadrează în condițiile cerute.

Angela Croitoru