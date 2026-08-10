Meteorologii au emis noi atenționări de caniculă și disconfort termic

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă, disconfort termic și nopți tropicale, valabilă în toată țara din 10 august până pe 12 august, la ora 21:00. „Va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul țării, marți (11 august) în vest, nord-vest, în sud și local în rest, iar miercuri (12 august) în sud-vest și în extremitatea de sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în Câmpia de Vest vor atinge 37…39 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, luni (10 august) în regiunile vestice și sud-vestice, marți (11 august) îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri (12 august) local în sudul teritoriului”, conform ANM.

Sunt anunțate nopțile tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest și pe litoral, până la 22…23 de grade. În intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, județele Bacău, Iași și Vaslui sunt sub cod galben de caniculă. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 18…20 de grade.

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