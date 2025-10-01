Mesaj al senatorului de Neamț Paul Gheorghe de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Pe 1 octombrie sărbătorim, an de an, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, moment în care gândurile noastre se îndreaptă către părinții și bunicii noștri, către toți pensionarii din județul Neamț și din întreaga țară, cei care au construit, cu sacrificii și înțelepciune, România modernă.

Cei care ne-au purtat de grijă până la vârsta maturității, ne-au educat și au crescut generații întregi pe care se va sprijini viitorul acestei țări, merită tot respectul și aprecierea noastră pentru că au dus greul vremurilor dinainte de 1989 și de după. Mulți dintre bunicii de astăzi cresc în continuare, cu sacrificii personale, nepoții, pentru acele familii în care părinții au ales să lucreze peste hotare în căutarea unui trai mai bun.

Ne înclinăm în fața dumneavoastră, cu respect, recunoștință și apreciere și ne facem o datorie de onoare din a vă sprijini, la rândul nostru, acum când ați ajuns la vârsta senectuții.

Dragi pensionari din județul Neamț și din întreaga Românie, vă mulțumit pentru nopțile nedormite în care ne-ați vegheat, pentru dăruirea și dragostea cu care ne-ați crescut și ne-ați educat, pentru momentele emoționate petrecute alături de voi, în familie și pentru îndrumarea înțeleaptă și grija pe care ne-o purtați în continuare.

Voi reprezentanți trecutul, temelia acestei țări și cei care ați pus umărul pentru viața mai bună pe care astăzi o trăim, dar și pentru a ne ajuta în datoria civică și responsabilă de a clădi un viitor mai bun pentru copiii și nepoții noștri.

La mulţi ani cu multă sănătate şi bucurii!

Senator PSD de Neamț Daniel-Paul-Romeo Gheorghe