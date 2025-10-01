POLITICAACTUALITATENEAMȚ

Mesaj al senatorului de Neamț Paul Gheorghe de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

admin
de admin

Mesaj al senatorului de Neamț Paul Gheorghe de Ziua Internaţională a Persoanelor VârstnicePe 1 octombrie sărbătorim, an de an, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, moment în care gândurile noastre se îndreaptă către părinții și bunicii noștri, către toți pensionarii din județul Neamț și din întreaga țară, cei care au construit, cu sacrificii și înțelepciune, România modernă.

Cei care ne-au purtat de grijă până la vârsta maturității, ne-au educat și au crescut generații întregi pe care se va sprijini viitorul acestei țări, merită tot respectul și aprecierea noastră pentru că au dus greul vremurilor dinainte de 1989 și de după. Mulți dintre bunicii de astăzi cresc în continuare, cu sacrificii personale, nepoții, pentru acele familii în care părinții au ales să lucreze peste hotare în căutarea unui trai mai bun.

Ne înclinăm în fața dumneavoastră, cu respect, recunoștință și apreciere și ne facem o datorie de onoare din a vă sprijini, la rândul nostru, acum când ați ajuns la vârsta senectuții.

Dragi pensionari din județul Neamț și din întreaga Românie, vă mulțumit pentru nopțile nedormite în care ne-ați vegheat, pentru dăruirea și dragostea cu care ne-ați crescut și ne-ați educat, pentru momentele emoționate petrecute alături de voi, în familie și pentru îndrumarea înțeleaptă și grija pe care ne-o purtați în continuare.

Voi reprezentanți trecutul, temelia acestei țări și cei care ați pus umărul pentru viața mai bună pe care astăzi o trăim, dar și pentru a ne ajuta în datoria civică și responsabilă de a clădi un viitor mai bun pentru copiii și nepoții noștri.

La mulţi ani cu multă sănătate şi bucurii!

Senator PSD de Neamț Daniel-Paul-Romeo Gheorghe

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
Lucrările la podul de la Pângărați ar putea fi finalizate la jumătatea lui noiembrie

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Lucrările la podul de la Pângărați ar putea fi finalizate la jumătatea lui noiembrie

Ambele sensuri de mers de pe podul de la...
ADMINISTRAȚIE

Video- foto. Piatra-Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită

Piața agroalimentară din cartierul Dărmănești, preluată de Primăria Municipiului...
SANATATE

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală: de unde se procură vaccinul și cine face imunizarea

Pentru a evita răcelile de sezon și mai ales gripa, cea mai bună metodă este imunizarea prin vaccinarea antigripală. Dacă în anii anteriori vaccinul se procura de la medicii de familie și se administrat tot în cabinetele acestora, de ceva vreme procedura s-a schimbat.
SOCIAL

ANM anunță vreme „deosebit de rece”, ploi și ninsori pentru primele zile din octombrie

Administrația Națională de Meteologie (ANM) anunță că primele semne...
ACTUALITATE

Iași: accident cu 7 victime – unul din șoferi era sub influența alcoolului

Un accident soldat cu șapte răniți a avut loc...

Categorii

ADMINISTRAȚIE

Lucrările la podul de la Pângărați ar putea fi finalizate la jumătatea lui noiembrie

Ambele sensuri de mers de pe podul de la...
ADMINISTRAȚIE

Video- foto. Piatra-Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită

Piața agroalimentară din cartierul Dărmănești, preluată de Primăria Municipiului...
SANATATE

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală: de unde se procură vaccinul și cine face imunizarea

Pentru a evita răcelile de sezon și mai ales gripa, cea mai bună metodă este imunizarea prin vaccinarea antigripală. Dacă în anii anteriori vaccinul se procura de la medicii de familie și se administrat tot în cabinetele acestora, de ceva vreme procedura s-a schimbat.
SOCIAL

ANM anunță vreme „deosebit de rece”, ploi și ninsori pentru primele zile din octombrie

Administrația Națională de Meteologie (ANM) anunță că primele semne...
ACTUALITATE

Iași: accident cu 7 victime – unul din șoferi era sub influența alcoolului

Un accident soldat cu șapte răniți a avut loc...
RELIGIE

Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului

Denumirea populară a sărbătorii – Pocroavă, Pocroave, Procoave etc....
ACTUALITATE

VIDEO. Neamț. Crimă năucitoare la Icușești. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată în inimă de fostul iubit

O tânără din satul Spiridonești, comuna Icușești, în vârstă...
ACTUALITATE

Ghid complet pentru alegerea sistemului de încălzire potrivit casei tale

Alegerea sistemului de încălzire potrivit pentru locuința ta poate...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale