Până când va fi publicată în Monitorul Oficial mult așteptata ordonanță ce lasă bolnavii cu Covid fără simptome sau forme ușoare să fie tratați acasă, aflăm astăzi, 23 octombrie, că medicii de familie vor primi bani în plus. Suma stabilită este de 105 lei de pacient pe care un medic de familie îi va primi pentru că îl supraveghează cât timp stă în izolare acasă. „Sumele vor fi decontate din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”, a anunțat astăzi Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al guvernului, într-o declarație de presă.

Normativul adoptat în ședința de guvern, aseară, este așteptat și pentru că trebuie să prevadă exact ce are de făcut un medic de familie cu un pacient pozitiv la coronavirus izolat acasă. Dr. Ioana Negoescu, medic de familie la Pângărați, ne-a declarat că acum, când sunt atât de multe infectări, este foarte dificil de monitorizat un bolnav Covid: „Când le este greu își aduc aminte de medicul de familie! Eu monitorizez și consult bolnavi Covid din luna februarie, când legislația nu era clară și chiar și acum, când un pacient mă sună că are simptome, eu tot trebuie să-l chem la cabinet ca să-l văd, să-l examinez și să discern dacă are sau nu simptome de Covid. În condițiile în care de la DSP n-am primit, până acum, decât 10 măști de fiecare angajat al cabinetului și au venit de mai multe ori în control, iar eu am consultat atîția pacienți, la cabinet sau acasă, și am suportat din bugetul cabinetului – același, în tot acest timp, n-am primit de la CAS nimic în plus – cheltuielile cu dezinfectanți, măști, viziere, mănuși, halate și așa mai departe! Logistic, cum fac acum să monitorizez bolnavul cu Covid?! Până acum îi mai lăsam pacientului tratamentul în gard, că am mulți pacienți în vârstă și singuri, dar acum ce fac? Dacă are simptome ușoare, vine cu tratamentul de la spital sau cum?!”.

Medicii de familie, cei care nu și-au închis cabinetele în tot acest timp, sunt sceptici fiindcă nici până acum nu a apărut nici un act normativ care să stabilească negru pe alb că se califică la stimulentul de risc: „Ni s-au cerut tot felul de documente și dovezi, le-am trimis la CAS, dar nici până acum n-am primit cei 2.500 lei, acordați sistemului sanitar, numai nouă nu. Nici măcar pe cele două luni din starea de urgență”, mai spune dr. Ioana Negoescu.

C.I.