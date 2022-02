Noi decizii ale instanței în dosarul fraudei de 7 milioane lei la bugetul asigurărilor de sănătate prin diagnostice fictive de TBC și decontări de concedii medicale. Medicii de familie Leonard Eugen Chirițescu și Mircea Constantin Oană au scăpat de arest la domiciliu, ca urmare a hotărârii Tribunalului Neamț de vineri, 18 februarie. Ei sunt sub control judiciar în următoarele 60 de zile, asta dacă DIICOT Neamț nu atacă decizia instanței. Așa că până mâine, 20 februarie, ora 14.45, când expiră termenul de atac, medicii rămân arestați la domicilii (detalii despre caz aici și aici ). „În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 218 coroborat cu art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, art.215, art. 215 ind. 1 alin. 1 şi art. 202 Cod procedură penală, dispune înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu, cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, (începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri), faţă de inculpaţii: 1. CEL cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal (în modalitatea aderării şi sprijinirii) şi complicitate la înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal. 2) OMC cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal (în modalitatea aderării şi sprijinirii), complicitate la înşelăciune, prev. şi ped de art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal şi fals intelectual în formă continuată, prev. şi ped. de art. 321 Cod penal, cu aplicarea art. 35 C.pen. (34 de acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal”, se precizează în soluția pe scurt publicată în portalul instanței.

Medicii Chirițescu și Oană au, însă, o serie de interdicții și obligații de respectat, dacă vor să rămână cât de cât liberi. În primul rând, chiar sub control judiciar, ei nu pot practica profesia, având în vedere că în calitate de medici au dat diagnostice și concendii medicale false. Nu au voie nici să părăsească țara fără înviințarea instanței. Trebuie să anunțe anchetatorii și instanța dacă își schimbă domiciliul unde sunt consemnați și trebuie să se prezinte ori de câte sunt citați. Pentru bunul mers al anchetei, care pare că se apropie de final, medicii nu au voie să ia legătura sub nici o formă cu ceilalți inculpați și nici cu martorii. „d) să nu se apropie şi să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, între ei, precum şi cu: – coinculpaţii NF, SMN, CM ,AG, BN, BE şi SM în privinţa acesteia interdicţia nefiind aplicabilă inculpatului Stan Neculai, având în vedere că sunt soţi), – cu numiţii MI, BT, BLI, BRA, AG, cu martorii DNC, RS, ACI, CD, NM”, potrivit minutei de ședință.

*Principalii inculpați, Florin Neculăeș și Nicoleta Stan, rămân în arest preventiv

De arestul la domiciliu au scăpat și Cezar Neculăeș și Neculai Stan, părinții principalilor inculpați – Florin Neculăeș și Nicoleta Maria Stan, foști funcționari cu poziții cheie în Casa de Asigurări de Sănătate Neamț și Administrația Finanțelor Publice Neamț. Cei doi sunt plasați sub control judiciar pe 60 de zile și au aceleași interdicții ca medicii. Pentru Neculai Stan a fost dificil arestul la domiciliu și în aceste trei luni el a trebuit să se adreseze de multe ori instanței pentru a primi învoire ca să ajungă la control și tratament la Institutul Regional de Oncologie Iași. Cea mai recentă învoire a primit-o pentru ziua de luni, 21 februarie, când va merge la o clinică din Piatra-Neamț pentru investigații și apoi la bancă pentru a-și ridica pensia.

Florin Neculăeș și Nicoleta Maria Stan rămân în arest preventiv încă o lună de zile. În acest moment, nici ei nu au atacat hotărârea tribunalului, dar mai au timp până mâine.

C.I.