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Medic veterinar acuzat că a eutanasiat ilegal 662 de câini într-un adăpost privat din Suceava

de Sofronia Gabi

Un medic veterinar a fost pus sub acuzare după ce ar fi ucis 662 de câini dintr-un adăpost privat din Suceava. Acesta a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, Conform actelor de urmărire penală faptele ar fi avut loc în perioada 21 decembrie 2023 – 4 aprilie 2026. „Inculpatul, în calitate de medic veterinar, a ucis prin acțiunea de eutanasiere, fără drept, cu încălcarea dispozițiilor legale în materie, respectiv art. 5 și 7 din OUG nr. 155 din 2001, 662 de exemplare canine, capturate și transportate la sediul unui adăpost privat de pe raza jud. Suceava”, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Cercetările au concluzionat că medicul veterinar ar fi eutanasiat din motive medicale, respectiv boală cronică și agresivitate, mai multe exemplare canine din cadrul adăpostului, încălcând normele legale în vigiare. „Totalul exemplarelor canine eutanasiate de inculpat a fost de 513 exemplare canine pe motiv de „agresivitate”, 54 exemplare canine pe motiv de „parvovirus”, 34 exemplare canine pe motiv de „traumatism”, 21 exemplare canine pe motiv de „fractură”, 17 exemplare canine pe motiv de „tumoră”, 11 exemplare canine pe motiv de „dermatită”, 4 exemplare canine pe motiv de „stop cardio-respirator”, 1 exemplar canin pe motiv de „gastroenterită”, 1 exemplar canin pe motiv de „bătrânețe”, 1 exemplar canin pe motiv de „hemoragie” (fără a exista o fișa de observație întocmită în urma examenului medical) și 5 exemplare canine fără a fi menționat motivul”, mai arată sursa citată.

Prin ordonanța procurorului de caz acuzatul a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, măsură preventivă care este valabilă până la data de 5 octombrie, inclusiv.  „Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a stabilirii răspunderii penale, iar în măsura în care stadiul anchetei penale va permite, vom informa opinia publică. Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nici o situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au mai precizat anchetatorii.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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