Meciul de fotbal România – Bosnia-Herțegovina, transmis LIVE la Curtea Domnească

Piatra-Neamț devine locul de întâlnire al suporterilor Echipei Naționale! Meciul România – Bosnia-Herțegovina va putea fi urmărit împreună, în aer liber, la Curtea Domnească, pe ecranul LED de mari dimensiuni.

Partida se va disputa astăzi, 28 septembrie 2026, de la ora 21:45, iar iubitorii fotbalului sunt invitați să trăiască împreună emoția meciului și să susțină echipa națională.

Transmisiunea LIVE pe ecranul de mari dimensiuni le va oferi suporterilor ocazia de a urmări meciul împreună, chiar în inima orașului. Spectatorii sunt așteptați alături de familie și prieteni la Curtea Domnească, în zona special amenajată cu scaune, cu tricoul Naționalei și, bineînțeles, cu steagul tricolor.

Curtea Domnească se transformă astfel într-o adevărată tribună pentru România, într-o seară în care fotbalul îi aduce pe pietreni împreună.

Susținem România împreună!

Primăria Piatra Neamț