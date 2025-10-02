Meci demonstrativ pentru sprijinirea victimelor inundațiilor din Neamț

O cauză nobilă reunește jucătorii care au făcut în trecut din Ceahlăul Piatra Neamț o forță în fotbalul românesc, care a reprezentat România și în cupele europene.

Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 19.00, la stadionul de pe Borzoghean se va juca o partidă între Ceahlăul Oldboys și Romania Legends. Veniturile obținute de la această partidă vor fi folosite pentru sprijinirea victimelor inundațiilor de la Borca și Farcașa.

„Inundațiile devastatoare din Borca și Farcașa au lăsat în urmă durere, case distruse și familii aflate în nevoie. Și iarna bate la ușă. Frigul nu așteaptă. Acum e momentul să arătăm că solidaritatea nu e doar un cuvânt – e o forță care schimbă destine! Vino la meciul caritabil organizat pentru victimele acestor tragedii sau susține de la distanță, și transformă pasiunea pentru fotbal într-un gest de speranță!”, precizează clubul Ceahlăul pe pagina sa de Facebook.

Încă nu se știe care va fi componența formațiilor, dar ar trebui să începem să aflăm numele jucătorilor care vor participa în următoarele zile.

Cei care doresc să participe la eveniment pot cumpăra bilete de pe platforma iabilet.ro

Z.C.