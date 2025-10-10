Meci demonstrativ de fotbal la Piatra Neamț: Ceahlăul Oldboys vs. Romania Legends, pentru ajutorarea comunităților afectate de inundații

Sâmbătă, 11 octombrie, stadionul Ceahlău din Piatra-Neamț va găzdui un eveniment special: un meci demonstrativ de fotbal caritabil între echipele Ceahlăul Oldboys și Romania Legends.

Evenimentul este un demers umanitar menit să strângă fonduri pentru persoanele afectate de inundațiile devastatoare din iulie, care au lovit comunele Borca și Farcașa. Organizat în parteneriat de Liga Legendelor, Consiliul Județean Neamț, Primăria Municipiului Piatra Neamț, Clubul Ceahlăul Piatra Neamț și DM Global Way, cu sprijinul autorităților locale din Borca și Farcașa, meciul reprezintă o continuare a campaniei „Fotbalul face bine”, inițiată de Liga Legendelor cu cinci ani în urmă.

Conferința de presă premergătoare evenimentului, desfășurată la Consiliul Județean Neamț, a subliniat importanța evenimentului, cu participarea președintelui CJ Neamț, Daniel Harpa, a primarului municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, precum și a reprezentanților Ligii Legendelor și a DM Global Way.

Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț a vorbit despre continuitatea acestui proiect: „Îmi doresc din tot sufletul să continuăm acest proiect în fiecare an. Este un proiect caritabil, care anul acesta este dedicat celor din Borca și Farcașa, dar și pentru alte cazuri delicate”.

Primarul Adrian Niță a vorbit despre viitorul sportului în Piatra-Neamț: „În viitor o să vedeți că infrastructura sportivă din oraș va suferi îmbunătățiri majore, pentru că vorbim despre viitorul copiilor noștri (…) În următorii ani, ne-am propus ca cel puțin 20 de terenuri de sport să fie înființate în acest oraș”.

Echipa Ceahlăul Oldboys va reuni nume importante din istoria formației de sub Pietricica precum Angelo Alistar (președintele CSM Ceahlăul Piatra-Neamț), Costel Ilie, Costel Enache, Cristinel Atomulesei, Eugeniu Cebotaru și alții, oferind publicului o rememorare a gloriei fotbalistice locale. De cealaltă parte, Romania Legends va avea jucători cunoscuți precum Adrian Neaga, Dani Coman, Alexandru Bourceanu, Florin Cernat și Mihai Roman.

Accesul la meci se va face pe baza unei donații minime de 20 de lei, iar elevii și copiii beneficiază de intrare gratuită prin intermediul Inspectoratului Școlar. Fondurile strânse în urma acestui eveniment, alături de o parte din cele obținute de la meciul „Ronaldinho & Friends” programat la Iași pe 29 noiembrie 2025, vor fi direcționate către sprijinirea comunităților Borca și Farcașa.

Organizatorii și-au exprimat speranța că această acțiune va genera un impact pozitiv considerabil, depășind suma minimă inițială de 10.000 de euro. Prin efectul de mobilizare și prin implicarea activă a oamenilor de bine, a firmelor și a asociațiilor, se dorește ca acest eveniment să reprezinte un pas important în recuperarea zonelor afectate și în ameliorarea vieții locuitorilor din Borca și Farcașa, demonstrând încă o dată că „Fotbalul face bine”.