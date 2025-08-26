Pe 26 August este sărbătorită Ziua Internațională a Câinelui, cel mai bun prieten al omului. De-a lungul istoriei omenirii au fost numeroase cazuri în care câinii au devenit eroi, salvând viața unor oameni. Sunt peste 360 de rase recunoscute la nivel mondial, iar câinii sunt folosiți ca ajutoare în diferite domenii: pentru pază și protecție, vânătoare, păstorit, ca ghizi pentru nevăzători, în salvări montane, ca terapeuți în anumite afecțiuni, sau ca parteneri în armată și poliție.

Ziua de 26 August a fost instituită în 2004, la inițiativa activistei pentru drepturile animalelor Colleen Paige, cunoscută și pentru promovarea altor zile dedicate animalelor. Data de 26 august nu este aleasă întâmplător, este ziua în care Colleen a adoptat primul său cățel, la vârsta de 10 ani.

„Astăzi, 26 august, sărbătorim acel prieten necondiționat, paznic al liniștii și, în unele cazuri, chiar coleg de misiune – câinele.

Pentru noi, oamenii, câinele este mai mult decât un animal de companie. Este sprijin în momentele dificile, prieten de joacă, dar și un adevărat erou atunci când vine vorba de siguranța comunității.

Câinii polițiști ne arată zi de zi ce înseamnă curajul, perseverența și loialitatea. La Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, VEJA, TEO, LOKI și MAX nu sunt doar câini de serviciu – sunt membri ai familiei. Ei își pun în joc energia, instinctele și devotamentul pentru a sprijini activitatea polițiștilor în teren.

Doar în acest an, cățeii noștri polițiști au participat la 75 de acțiuni – de la depistarea substanțelor interzise, la urmărirea unor persoane suspecte, până la activități de prevenire și prezentări educative în școli. Fiecare intervenție este o dovadă că legătura dintre om și câine poate salva vieți și poate construi încredere în comunitate.

Ei nu cer nimic în schimb. Doar să fim împreună. Iar noi, oamenii, avem datoria de a le oferi afecțiune, respect și recunoștință.

Astăzi, le spunem un mare MULȚUMESC tuturor câinilor – fie că ne așteaptă acasă după o zi lungă, fie că își poartă cu mândrie uniforma alături de polițiști – pentru că ne oferă, în fiecare zi, cel mai prețios dar: devotamentul lor fără margini”, a transmis IPJ Neamț, într-un comunicat de presă.

Un reportaj despre câinii parteneri ai unor polițiști de la IPJ Neamț puteți reciti aici.

Angela Croitoru