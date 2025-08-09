Polițiștii Secției de Poliție Rurală Bicaz, împreună cu un coleg de la Poliția orașului Bicaz, au intervenit pe data de 9 august pentru a combate transportul ilegal de lemn. În jurul orei 05:20, pe DN 12C, în localitatea Tașca, au oprit o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 74 de ani, care transporta 2,14 metri cubi de cherestea de rășinoase fără documente de însoțire. Potrivit IPJ Neamț, întreaga cantitate de material lemnos a fost transportată la depozitul Ocolului Silvic Bicaz și a fost dispusă confiscarea acesteia. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform prevederilor Legii 171/2010 privind contravențiile silvice.

Denisa POPA