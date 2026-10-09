Măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii rabiei în județul Neamț

Instituția Prefectului – Județul Neamț informează că, în data de 6 octombrie 2026, a fost confirmată prezența virusului rabic la o bovină dintr-o exploatație nonprofesională din comuna Cândești, județul Neamț. Diagnosticul a fost confirmat prin Buletinul de analiză nr. 14772/06.10.2026, emis de Institutul pentru Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București – LNR Rabie.

În urma confirmării focarului de rabie, în cadrul ședinței de lucru a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Neamț, desfășurată astăzi, 9 octombrie 2026, au fost aprobate măsurile sanitar-veterinare necesare pentru controlul și eradicarea bolii, precum și pentru prevenirea răspândirii virusului rabic la animalele domestice și sălbatice.

Măsurile aprobate sunt în conformitate cu Ordinul nr. 29/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animalele domestice și sălbatice, precum și cu Regulamentul nr. 689 din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente.

1. Măsuri de natură organizatorică:

Responsabil de implementare: DSVSA Neamț.

întocmirea anchetei epidemiologice finale;

stabilirea zonei de protecție, reprezentată de exploatația nonprofesională în care a fost confirmat focarul de rabie, situată în comuna Cândești, județul Neamț;

stabilirea zonei de supraveghere, reprezentată de localitatea Cândești și teritoriile aferente următoarelor fonduri cinegetice: FV 2 Poloboc, gestionat de AJVPS Bacău; FV 1 Tazlău, gestionat de Clubul Vânătorilor; FV 5 Podoleni, gestionat de AVPS GMC Hunter; FV 3 Iapa, gestionat de Direcția Silvică Neamț; FV 42 Blăgești, gestionat de Ocolul Silvic Blăgești.

2. Măsuri în zona de protecție

Responsabil de implementare: DSVSA Neamț.

întocmirea hărților epidemiologice;

eutanasierea carnivorelor care au fost mușcate sau zgâriate de animalele bolnave, dacă sunt nevaccinate antirabic sau dacă au trecut mai puțin de 21 de zile de la prima vaccinare;

izolarea animalelor receptive la rabie care au fost mușcate sau zgâriate de animalele bolnave, separat de restul animalelor din exploatație, pentru o perioadă de 30 de zile;

punerea sub restricție și observație a tuturor animalelor din speciile receptive la rabie pentru o perioadă de 30 de zile, începând din momentul constatării contactului unui animal suspect de rabie cu animalele receptive din exploatație;

eutanasierea animalelor aflate sub observație în cazul în care manifestă semne clinice de rabie în această perioadă; animalele care nu prezintă semne clinice după expirarea perioadei sunt scoase de sub observație;

inspectarea, de către medicul veterinar oficial al circumscripției sanitare veterinare zonale, a animalelor receptive la rabie care au fost mușcate sau zgâriate de animalul bolnav, pe o perioadă de 30 de zile;

vaccinarea animalelor receptive în toate situațiile în care există risc de contaminare cu virusul rabic;

interzicerea înstrăinării animalelor care s-au aflat sub observație pentru o perioadă de cel puțin trei luni;

notificarea către DSVSA Neamț a oricărei modificări apărute în starea de sănătate a animalelor;

supravegherea și limitarea circulației câinilor și pisicilor.

3. Măsuri în zona de supraveghere

Responsabil de implementare: DSVSA Neamț.

efectuarea catagrafiei animalelor din speciile receptive la rabie;

vaccinarea antirabică a animalelor receptive care prezintă risc crescut de contaminare cu virusul rabic;

efectuarea vaccinărilor antirabice de completare la câini și pisici, cu vaccin inactivat;

interzicerea circulației tuturor carnivorelor și izolarea câinilor cu stăpân în gospodăriile populației.

4. Măsuri în fondurile cinegetice din zona de supraveghere

Măsurile vizează fondurile cinegetice FV 2 Poloboc, FV 1 Tazlău, FV 5 Podoleni, FV 3 Iapa și FV 42 Blăgești.

Responsabili de implementare: gestionarii fondurilor cinegetice.

evaluarea efectivelor de animale sălbatice, în special a vulpilor, prin catagrafia vizuinelor active și libere din zona de supraveghere;

intensificarea supravegherii pasive în mediul silvatic; cadavrele provenite de la animalele din speciile receptive, ucise, găsite moarte sau decedate în urma accidentelor, vor fi aduse la LSVSA Neamț în vederea testării, fără a fi jupuite;

organizarea de vânători în zona de supraveghere pentru speciile șacal și vulpe, prin metode de vânătoare admise;

prezentarea de către administratorii fondurilor cinegetice a unui grafic privind organizarea vânătorilor, supus aprobării CLCB.

5. Măsuri pentru protecția sănătății populației

Direcția de Sănătate Publică Neamț va fi notificată cu privire la cazul de rabie confirmat la bovină, în vederea continuării anchetei epidemiologice și identificării eventualelor persoane care au avut contact direct sau indirect cu animalul bolnav ori sunt suspecte de contaminare cu virusul rabic. Persoanele identificate vor fi îndrumate către Centrul Antirabic Neamț pentru evaluare și tratamente preventive specifice, după caz.

6. Măsuri dispuse Unității Locale de Sprijin – Primăria comunei Cândești

În vederea prevenirii răspândirii bolii, au fost aprobate următoarele măsuri:

activarea Unității Locale de Sprijin;

informarea populației, prin afișe, comunicări în mass-media și distribuirea de pliante, privind semnele clinice ale rabiei și obligațiile proprietarilor de animale;

aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru interzicerea circulației libere a carnivorelor pe teritoriul localităților care aparțin comunei Cândești;

evaluarea prezenței vulpilor în localitățile situate în intravilanul comunei Cândești și întocmirea unui plan de intervenție împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice;

efectuarea unei catagrafii privind câinii fără stăpân din zona de competență;

respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Implementarea planului de măsuri revine DSVSA Neamț, medicilor veterinari responsabili, gestionarilor fondurilor cinegetice și reprezentanților Unității Administrativ-Teritoriale Cândești, potrivit atribuțiilor care le revin.

Măsurile de control al bolii se aplică pentru o perioadă de minimum 30 de zile sau până când informațiile epidemiologice arată că nu mai există risc de rabie în teritoriul afectat. Planul de măsuri va fi comunicat tuturor instituțiilor și persoanelor cu responsabilități în implementarea acestuia.

Instituția Prefectului – Județul Neamț și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț solicită tuturor proprietarilor de animale să respecte cu strictețe măsurile dispuse și să anunțe de îndată medicul veterinar sau DSVSA Neamț în cazul apariției unor semne clinice suspecte, îmbolnăviri sau mortalități.

Instituția Prefectului- Județul Neamț