Mașini făcute scrum în Piatra Neamț. Focul a fost pus intenționat de soția proprietarului

Militarii din cadrul ISU Neamț au fost solicitați în zorii zilei de 5 mai pentru stingerea incendiului care cuprinsese un autoturism parcat pe bulevardul Traian, din Piatra Neamț. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț la ora 05:00.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme existând posibilitatea propagării la alt autoturism parcat în imediata apropiere. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost acțiunea intenționată. Nu au fost victime”, anunță ISU Neamț. Din primele informații cea care a pus focul la mașina de la care a plecat incendiul ar fi soția proprietarului.