Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Mașini făcute scrum în Piatra Neamț. Focul a fost pus intenționat de soția proprietarului

de Sofronia Gabi

Militarii din cadrul ISU Neamț au fost solicitați în zorii zilei de 5 mai pentru stingerea incendiului care cuprinsese un autoturism parcat pe bulevardul Traian, din Piatra Neamț. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț la ora 05:00.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme existând posibilitatea propagării la alt autoturism parcat în imediata apropiere. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost acțiunea intenționată. Nu au fost victime”, anunță ISU Neamț. Din primele informații cea care a pus focul la mașina de la care a plecat incendiul ar fi soția proprietarului.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei
Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei
Articolul următor
Botoșani O tânără a început anul în spital - coliziune între două autoturisme!
Grav accident de muncă la un fast food din Târgu Neamț – două femei s-au opărit cu ulei încins

Ultima ora

Justiţie Neamţ

Clemență pentru unul din elevii de la Târgu Neamț arestat pentru trafic de droguri

Gruparea de cinci persoane de la Târgu Neamț privată...
Stiri fierbinti

Grav accident de muncă la un fast food din Târgu Neamț – două femei s-au opărit cu ulei încins

Două femei, de 21 și 30 de ani, au...
ECONOMIE

Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei

Când politicienii se ceartă, poporul suferă. Criza politică declanșată...
EDUCATIE

Finală românească la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge. Patru echipe din România, pe primele locuri

Finala competiției FIRST Tech Challenge World Championship s-a disputat, din nou,...
ACTUALITATE

Razii și controale în Neamț. Peste 580 de amenzi și zeci de permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au intervenit în ultimele 72...

Categorii