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Mașini de lux furate din cinci țări, găsite în Neamț și Vaslui. Prejudiciul estimat: 200.000 de euro

de Popa Denisa

Polițiștii din Neamț au descoperit cinci autoturisme de lux care figurau ca fiind furate din Italia, Franța, Spania, Marea Britanie și Canada, în urma unei acțiuni desfășurate pe 11 august, în județele Neamț și Vaslui.

Anchetatorii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț, Serviciul Criminalistic și polițiști din Vaslui, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere. Cercetările se desfășoară într-un dosar penal supravegheat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, sub aspectul comiterii infracțiunii de tăinuire.

Cele cinci vehicule au fost ridicate și urmează să fie introduse în camera de corpuri delicte. Valoarea lor totală este estimată la aproximativ 200.000 de euro.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au mai identificat documente care ar aparține unui autoturism aflat în proces de dezmembrare, despre care există suspiciunea că ar fi fost sustras. Au fost găsite și piese auto, elemente de caroserie cu seriile de identificare distruse, precum și telefoane mobile și documente legate de achiziția, înmatricularea ori expedierea unor piese auto.

Cercetările continuă pentru a se stabili dacă piesele descoperite provin din alte infracțiuni și pentru documentarea întregii activități.

Trei bărbați din județul Vaslui, cu vârste de 28 și 34 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmau să fie prezentați, miercuri, 12 august, procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, cu propuneri privind luarea unor măsuri preventive.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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