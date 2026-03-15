Mașină răsturnată pe o stradă din Târgu‑Neamț. În autoturism se aflau un adult și doi copii

Un accident s‑a produs în după‑amiaza zilei de astăzi, 15 martie, pe strada Castanilor din orașul Târgu‑Neamț, după ce un autoturism în care se aflau un adult și doi copii s‑a răsturnat pe partea carosabilă.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, incidentul a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 la ora 15:05.

La locul evenimentului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu‑Neamț – o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD – precum și echipaje ale poliției.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, persoanele aflate în autoturism au reușit să se autoevacueze. Din fericire, niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. De asemenea, aceștia au repus autoturismul pe roți și au acționat pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s‑a produs evenimentul rutier.