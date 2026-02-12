INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Mașină furată din Franța, „indisponibilizată” de polițiști la Piatra Neamț

de Vlad Bălănescu

Mașină furată din Franța, „indisponibilizată” de polițiști la Piatra NeamțPolițiștii nemțeni au confiscat o mașină depistată pe raza municipiului Piatra Neamț fără plăcuțe cu numere de înmatriculare.

În urma cercetărilor, s-a determinat că autoturismul fusese raportat furat în Franța cu mai mult de doi ani în urmă, la data de 18 decembrie 2023.

Acțiunea poliției s-a înscris pe linia prevenirii și combaterii traficului și furtului de autovehicule.

A fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

Autovehiculul a fost ridicat în baza ordonanței emise de organele de cercetare penală, urmând a fi introdus în camera de corpuri delicte.

Valoarea autovehiculului este de aproximativ 8.000 de euro”, precizează comunicatul ISU Neamț.

FOTO: IPJ Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Bacău. Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu. Casa și trei anexe au fost distruse de flăcări
Articolul următor
Peste 2.500 de cazuri de gripă înregistrate în județul Bacău

Ultima ora

ACTUALITATE

Bacău. Bărbat reținut pentru furtul unui ATV – paguba de 12.500 lei a fost recuperată

Un bărbat de 21 de ani, din localitatea Răchitoasa,...
NEAMȚ

Video-foto. Președintele CJ Neamț, Daniel Harpa, prezent la deschiderea Târgului de Turism al României

Deschiderea Târgului de Turism al României - Neamțul, prezent...
SOCIAL

Video-foto. Proteste în mai multe localități din regiunea Nord Est

Proteste spontane au avut loc astăzi, 12 februarie în...
ECONOMIE

Pavăl Holding negociază exclusiv pentru a cumpăra Carrefour România, într-o tranzacție estimată la peste 800 de milioane de euro

Pavăl Holding, compania controlată de antreprenorii băcăuani Adrian și...
Justiţie Neamţ

Clemență judecătorească în cazul primarului Ioan Filip – a scăpat de arest dar are interzis la Primăria Zănești

Magistrații din cadrul Curții de Apel Bacău a dat...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale