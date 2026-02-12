Mașină furată din Franța, „indisponibilizată” de polițiști la Piatra Neamț

Polițiștii nemțeni au confiscat o mașină depistată pe raza municipiului Piatra Neamț fără plăcuțe cu numere de înmatriculare.
În urma cercetărilor, s-a determinat că autoturismul fusese raportat furat în Franța cu mai mult de doi ani în urmă, la data de 18 decembrie 2023.
Acțiunea poliției s-a înscris pe linia prevenirii și combaterii traficului și furtului de autovehicule.
„A fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.
Autovehiculul a fost ridicat în baza ordonanței emise de organele de cercetare penală, urmând a fi introdus în camera de corpuri delicte.
Valoarea autovehiculului este de aproximativ 8.000 de euro”, precizează comunicatul ISU Neamț.
FOTO: IPJ Neamț