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Mașină distrusă de flăcări, în apropierea unui depozit de lemne

de Popa Denisa

Un autoturism a fost distrus de un incendiu izbucnit în comuna Gâdinți. Flăcările s-au extins și la vegetația uscată din apropiere, precum și la o cantitate de lemne depozitate în zonă.

Alarma a fost dată la ora 12:25, printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Roman, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gâdinți și polițiști.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la un autoturism parcat în apropierea unui depozit de materialele lemnoase, în apropierea fondului forestier. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars întregul autoturism,  vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 20 mp și 8 mc de lemne”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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