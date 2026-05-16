Mașină de 70 000 de euro, furată din Spania, descoperită de polițiști în Neamț

Un autoturism în valoare de aproximativ 70 000 de euro, declarat furat din Spania, a fost descoperit de polițiștii nemțeni în localitatea Ștefan cel Mare.

Acțiunea a avut loc pe 15 mai, în cadrul unei activități desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, pe linia prevenirii și combaterii traficului și furtului de autovehicule.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au identificat un autovehicul care figura în bazele operative de date ca fiind sustras de pe teritoriul Spaniei.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, mașina fusese furată la începutul acestei luni.

Autoturismul a fost ridicat de polițiști pentru continuarea cercetărilor, în cauză fiind desfășurate investigații sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.