Acum câteva zile am avut plăcerea să particip la prezentarea rezultatelor obținute în urma aplicării Planului aferent anului 2023, semnat între Guvernul României și UNICEF. În același timp, s-au pus bazele priorităților pentru anul 2024, plecând de la 2 principii clare: respectarea drepturilor și libertăților tuturor copiilor și dezvoltarea bunăstării acestora, beneficiind de servicii de sănătate, educație și protecție de calitate.

Am reținut o exprimare pe parcursul acestei prezentări, care îi aparține Annei Riatti, Reprezentanta UNICEF România „We are here to serve the children of Romania” (Suntem aici pentru a servi intereselor copiilor din România). Și da, sunt total de acord! Inclusiv rolul nostru de parlamentari este să servim intereselor acestor copii, adulții zilei de mâine, viitorul țării noastre.

Pilonii pe care se va baza colaborarea viitoare între UNICEF, Guvernul României, Parlamentul României, precum și colaborarea cu toate instituțiile responsabile de îngrijirea copiilor sunt: respectarea și punerea în practică a programului Garanție pentru Copii, măsuri care au în vedere schimbările climatice și impactul pe care acestea le au asupra copiilor, programe de sănătate mintală și de vaccinare, educația incluzivă ca soluție imediată extrem de necesară, precum și finanțarea adecvată a programelor pentru copii.

Nu le pot promite partenerilor și specialiștilor din cadrul UNICEF decât aceeași colaborare bună cu instituția pe care o reprezint, Parlamentul României, având ca scop unic dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri.

Mara Calista, deputat PNL