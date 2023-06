Este nevoie să ne protejăm copiii, să le oferim educația necesară pentru a-și proteja intimitatea, inocența și siguranța. Alături de colegii parlamentari susțin proiectul de lege prin care am ridicat la 16 ani vârsta consimţământului sexual. Tot ce este sub 16 ani este încadrat la categoria viol. Despre acest subiect și alte teme de interes legate de prevenirea violenței și protecția împotriva abuzurilor fizice și sexuale am discutat la emisiunea ”Proiect de țară: România”, la Prima News, pe care o puteți urmări aici.

Mara Calista, deputat PNL