Am fost, sunt și voi fi o susținătoare a educației pentru sănătatea reproductivă, a educației sexuale. Copiii noștri au nevoie să fie îndrumați pentru a-și proteja sănătatea fizică și emoțională. Iar această necesitate a fost identificată în cadrul proiectului „Laborator participativ: capacitare și advocacy pentru implicarea tinerilor în construcția politicilor și programelor sociale adresate lor„, derulat de Asociația SOS Satele Copiilor”. Tineri din sistemul de protecție socială sau familii vulnerabile au avut oportunitatea să se implice în comunitățile din care fac parte, să își spună nevoile pentru a găsi soluții. Despre așteptările și experiențele lor am discutat în cadrul unei conferințe, la care au participat 50 de tineri.

Mai mult chiar, în cadrul programului am avut oportunitatea de a participa la un podcast dedicat acestor tineri minunați. Am vorbit despre provocări, nevoi și actualitatea cu privire la accesul tinerilor la educația non formală sau la educația pentru sănătatea reproductivă în cadrul podcast-ului ”Cu tineri, pentru tineri” la invitația Mihaelei Sandu. Vreau cu această ocazie să o felicit pe tânăra Sonia, pentru curajul de a fi o voce în comunitate, și să îi mulțumesc Mirunei pentru expertiza și deschiderea pe care o manifestă pentru a fi alături de tineri.

A fost o discuție productivă pe care vă invit să o urmăriți aici.

Mara Calista, deputat PNL