MApN scoate la concurs 2.172 de posturi de soldat profesionist. Candidații din Nord-Est pot verifica locurile pe județe

O nouă campanie de recrutare a Ministerului Apărării Naționale pune la dispoziție, la nivel național, 2.172 de locuri pentru Soldați și Gradați Profesioniști. Persoanele interesate din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui pot consulta lista oficială pentru a vedea ce posturi sunt disponibile în județul lor.

Candidații trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și să fi absolvit cel puțin zece clase. Diploma de Bacalaureat nu este obligatorie. Înscrierea se face direct la unitatea militară la care candidatul dorește să activeze, iar posturile și formularele necesare sunt publicate pe portalul Ministerului Apărării Naționale.

Selecția cuprinde evaluări psihologice, probe de pregătire fizică și examinare medicală, toate eliminatorii. Candidații declarați admiși vor urma un program de pregătire militară de 12 săptămâni, cu începere programată pentru 7 decembrie 2026. Pot aplica și persoane care au participat la selecții anterioare.