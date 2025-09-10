Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț organizează o serie de manifestări și acțiuni dedicate marcării Zilei Pompierilor din România care se serbează în fiecare an la data de 13 septembrie. Acțiunea debutează de pe 12 septembrie cu un ceremonial militar care va avea loc pe platoul Curții Domnești din Piatra Neamț, cu începere de la ora 13:00. Este unul din cele mai așteptate momente dedicate Zilei Pompierilor din România la care participă pietrenii de orice vârstă, mai ales liceenii care-și doresc o carieră în acest domeniu.

În aceeași zi și dedicată aceluiași eveniment are loc acțiunea intitulată generic Ziua Porților Deschise. Fiecare subunitate din județ, respectiv cele din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Poiana Teiului, va fi deschisă publicului larg în intervalul orar 12:00 – 18:00. Cei care vor trece pragul unităților de pompieri vor putea vedea tehnica de intervenție cu care lucrează pompierii militari.

Manifestări vor fi și pe 13 septembrie, când continuă Ziua Porților Deschise în toate subunitățile ISU Neamț, în același interval orar. În aceeași zi, de la 10:00 la 18:00, are loc prezentarea tehnicii de intervenție în mai multe puncte din județ, parcarea Shopping City din Piatra Neamț, parcarea Roman Value Centre Roman și în parcarea Kaufland din Târgu Neamț. Acțiunile au drept scop familiarizarea cetățenilor cu măsurile de siguranță și modul de acțiune în situații de urgență. Nemțenii sunt invitați să participe la aceste evenimente pentru a sărbători alături de pompieri.

