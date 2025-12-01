Manifestări de Ziua Națională la Târgu-Neamț, marcate de o prezență redusă a aleșilor locali

Astăzi, 1 Decembrie 2025, începând cu ora 11:00, în fața Casei Culturii „Ion Creangă” din Târgu-Neamț s-au desfășurat manifestările dedicate Zilei Naționale a României.

Programul oficial a inclus intonarea Imnului de Stat, oficierea unei slujbe religioase, alocuțiuni privind semnificația zilei de 1 Decembrie și un moment artistic susținut de elevi și tineri din instituțiile de învățământ ale orașului.

La eveniment au participat conducerea Primăriei Târgu-Neamț, reprezentanți ai Consiliului Local și numeroși cetățeni. Totuși, a atras atenția absența mai multor consilieri locali, preoții prezenți fiind în număr mai mare decât aleșii orașului.

Sursă foto: consilierul local Elena Didilă