Mandate europene de arestare, puse în aplicare în Neamț. Doi bărbați reținuți pentru fapte comise în Italia

Doi bărbați din Tămășeni, condamnați în Italia pentru mai multe infracțiuni, au fost depistați și reținuți de polițiștii nemțeni, în baza unor mandate europene de arestare.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, acțiunea a avut loc pe 6 aprilie, când polițiștii din cadrul Compartimentului Urmăriți Neamț, împreună cu cei de la Biroul de Investigații Criminale Roman, au pus în executare două mandate de aducere. Documentele au fost emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, ca urmare a solicitării autorităților italiene.

Cei doi bărbați, în vârstă de 45 și 52 de ani, au fost condamnați la pedepse de 4 ani și o lună, respectiv 3 ani, 7 luni și 3 zile de închisoare.

Aceștia sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni precum furt calificat, reciclarea veniturilor provenite din infracțiuni, rezistență în fața unui funcționar public și refuzul de a-și prezenta identitatea, fapte prevăzute de legislația penală italiană.

„Cei doi au fost introduși în CRAP Bacău, urmând a fi prezentați Curții de Apel Bacău, în vederea confirmării mandatelor europene de arestare”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.