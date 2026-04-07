Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Mandate europene de arestare, puse în aplicare în Neamț. Doi bărbați reținuți pentru fapte comise în Italia

de Popa Denisa

Doi bărbați din Tămășeni, condamnați în Italia pentru mai multe infracțiuni, au fost depistați și reținuți de polițiștii nemțeni, în baza unor mandate europene de arestare.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, acțiunea a avut loc pe 6 aprilie, când polițiștii din cadrul Compartimentului Urmăriți Neamț, împreună cu cei de la Biroul de Investigații Criminale Roman, au pus în executare două mandate de aducere. Documentele au fost emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, ca urmare a solicitării autorităților italiene.

Cei doi bărbați, în vârstă de 45 și 52 de ani, au fost condamnați la pedepse de 4 ani și o lună, respectiv 3 ani, 7 luni și 3 zile de închisoare.

Aceștia sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni precum furt calificat, reciclarea veniturilor provenite din infracțiuni, rezistență în fața unui funcționar public și refuzul de a-și prezenta identitatea, fapte prevăzute de legislația penală italiană.

„Cei doi au fost introduși în CRAP Bacău, urmând a fi prezentați Curții de Apel Bacău, în vederea confirmării mandatelor europene de arestare”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

ACTUALITATE

ACTUALITATE

Economic Neamț

ACTUALITATE

INFRACȚIONAL

Categorii

ACTUALITATE

ACTUALITATE

Economic Neamț

ACTUALITATE

INFRACȚIONAL

Stiri fierbinti

Infracțional Neamț

ACTUALITATE

