Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău trimis în judecată pentru achiziții supraevaluate

Procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată a managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și a responsabilului achiziții a aceleiași unități sanitare. Aceștia și trei oameni de afaceri sunt acuzați că ar fi făcut presupuse achiziții supraevaluate, paguba în dauna spitalului depășind un milion de lei. Managerul Mădălin-Nicolae Pârâianu și Doru Ion Pralea, responsabilul cu achiziții, sunt acuzați pentru abuz în serviciu. În același dosar au fost deferiți justiției I.V.R., asociatul unic și administrator al persoane juridice S.C. Orion Mob S.R.L. și S.C. Raldia Distrib S.R.L., B. C. administrator al Proton Impex 2000 S.R.L. și I.T.C., reprezentant vânzări în cadrul ultimei societăți. Aceștia sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu, la fel ca și societățile comerciale.

„În perioada mai 2022 – ianuarie 2023, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae, în calitate de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și în baza unei înțelegeri frauduloase anterioare cu inculpatul I.V.R., administrator al S.C. ORION MOB S.R.L și S.C. RALDIA DISTRIB S.R.L., și-ar fi îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu, încălcând norme din legislația primară și ar fi dispus achiziționarea, de către spital, de la firme agreate, a unor echipamente (aparat radiologic mobil, paturi, noptiere, vestiare metalice, sistem software și hardware) la prețuri supraevaluate, producând un prejudiciu de 1.093.730 lei în dauna spitalului”, conform DNA.

Prima din cele patru fapte ar fi avut loc în perioada mai 2022 – ianuarie 2023, când managerul ar fi dispus achiziționarea, de către spital, a unui aparat radiologic mobil în valoare de 593.810 lei, cunoscând faptul că subordonatul său, Pralea, ar fi încălcat, în cadrul procedurii de achiziție, prevederile legale. Achiziția ar fi fost dispusă în cadrul unei proceduri simplificate, iar la data de 11 ianuarie 2023, managerul ar fi dispus semnarea ordonanțării de plată. Astfel, în cursul lunii mai 2022, potrivit înțelegerii menționate, I.V.R. i-ar fi transmis lui Pralea caracteristicile tehnice ale aparatului radiologic ofertat de către Proton Impex 2000, (furnizor aflat în înțelegere cu I.V.R.), date ce ar fi fost inserate în caietul de sarcini în baza căruia au fost analizate ofertele depuse, pentru a crea un avantaj vădit acestui furnizor. Ulterior, la data de 19 iulie 2022, a fost declarată drept câștigătoare Proton Impex 2000, după ce în prealabil, cu încălcarea prevederilor legale, o altă ofertă mult mai avantajoasă pentru spital (cu aproximativ 200.000 lei sub cea câștigătoare) fusese declarată drept „inacceptabilă”. Din banii încasați în cadrul contractului cu spitalul, respectiv 593.810 lei, Proton Impex ar fi virat către Orion Mob, deținută de I.V.R. suma de 131.486,5 lei, fără justificarea prestării unor activități.

„În perioada septembrie 2022 – decembrie 2022, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae, în calitatea menționată, ar fi dispus achiziționarea, de la persoana juridică S.C. ORION MOB S.R.L., a 70 paturi de spital și a 70 noptiere, la prețuri supraevaluate, cu o valoare totală de 245.000. La data de 14 decembrie 2022, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae ar fi dispus semnarea ordonanțării de plată, deși cunoștea că achiziția efectuată de către inculpatul Pralea Doru-Ion s-ar fi făcut cu încălcarea prevederilor legale, respectiv fără o consultare efectivă a minim trei oferte de preț, ci doar în baza unei înțelegeri frauduloase anterioare, fapt ce echivalează cu o plată directă, situație permisă de lege doar în cazurile în care valoarea estimată a achiziției ar fi fost mai mică de 9.000 lei”, mai arată sursa citată.

Alte fapte au avut loc în perioada octombrie – noiembrie 2022, respectiv octombrie – decembrie același an (amănunte aici https://dna.ro/comunicat.xhtml?id=13272 ).