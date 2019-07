Reorganizare este cuvântul de ordine pe care managerul Codruț Munteanu l-a pronunțat în recenta conferință de presă organizată la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Conducerea vrea o schimbare atât la nivelul atitudinii personalului medical dar și în ceea ce privește calitatea actului medical.

Secțiile care funcționează „în gol” și cele la „supra plin” sunt atent analizate, dar fiecare din altă perspectivă. Raportarea la modul cum sunt utilizate paturile, medicamentele și încadrarea cu medici și asistenți este un alt reper.

Corectitudinea este altul: „Vrem ca oamenii să înțeleagă că, așa cum și-au dorit salarii, sporuri, infrastructură, dotare, cerem și noi calitate a actului medical când e vorba de pacient. Și-l vom monitoriza cu multă atenție. Sunt scăpări, sunt reclamații, sunt probleme. Avem destule nemulțumiri fiindcă lucrăm, de câteva luni de zile de la episodul Ortopedie (n.n. – arestarea, în luna martie, a 5 medici din secție și din policlinică, acuzați de luare de mită ), din 100% procent de ocupare a paturilor, cam cu 60-65%. Lucrăm cu o treime pe care nu putem s-o folosim, și avem relația contractuală cu Casa, pe care trebuie s-o onorăm. Deci, sunt probleme grele de imagine și avem nevoie să putem crește și prin faptele noastre un pic imaginea ostenitorilor de aici, de la Spitalul din Piatra Neamț. Am trecut un pic și la evaluarea resursei umane, am deschis porțile concursurilor. Dar vă asigur de un singur lucru – va urma o reorganizare serioasă a paturilor care nu sunt corect și eficient utilizate”, a declarat managerul spitalului.

Dr. Codruț Munteanu a dat și câteva exemple, din ambele extreme: „Urologia este luată cu asalt, Ortopedia era luată cu asalt, inclusiv Psihiatria avea un indice de complexitate foarte bun și durate medie de spitalizare foarte bună. La polul celălalt, avem ceva probleme legate de Obstetrică-Ginecologie unde de fiecare dată au fost discuții legate de scăderea natalității, de puține gravide, de indicatorul de utilizare a patului. Mai avem o problemă la recuperare după accidente vasculare cerebrale, la Neurologie, o secție la care și doamna ministru ține foarte mult și unde am început tromboliza. Cred că undeva și neurochirurgia. Dar sunt și discuții de genul: „Noi, Oncologia, avem foarte mulți bolnavi și am avea nevoie de locuri în Paliație”, iar Paliația vine și spune eu am 14 paturi, toate full, mai am și patru cu Alzheimer, unde să mai pun?!” Mai vine și altă voce care spune: „Dar, noi suntem spital județean de urgență, ce să caute paliația aici?!”.

Așa că, din perspectiva eficiență și bani încasați prin contractul cu Casa de Sănătate, conducerea spitalului afirmă că este decisă să facă mari schimbări: „Acest lucru îl urmărim statistic noi, cei din conducere. Există și o firmă de consultanță care stă în spatele nostru și ne ajută de-așa natură, încât să facem o redistribuire a acestor paturi și automat și a personalului. Vom crea poate nemulțumiri, dar repet înc-o dată: atitudinea noastră este pur pentru binele pacientului! Trebuie să gândim foarte bine ce-avem de făcut. Ne gândim și la masterplan și la politica Ministerului Sănătății, care se îndreaptă mai puțin către acuți și mai mult către cronici și către spitalizare de zi. Motiv pentru care ne adaptăm și noi după masterplan să facem niște lucruri în perspectivă, gândite, ca să fim cu pasul ăla înainte”, a mai spus managerul Munteanu. Care a adăugat că, pentru eficiență și pentru degrevarea UPU, anul acesta va fi achiziționat, cu fonduri de la MS, și al doilea computer tomograf: „În condițiile în care ai imagistica pusă la punct, în condițiile în care ai un laborator de analize bun, în condițiile în care se fac eforturi susținute pentru investiții, este absolut necesar să cerem și de la resursa umană o schimbare de atitudine și un alt fel de a fi, de a construi în sprijinul celui bolnav”.

(C.I.)