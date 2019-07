Erau anii 2000. Te laudai prin cartier ca esti un “gamer” inrait, dar nimanui nu-i pasa foarte mult. Toti voiau sa bata mingea de fotbal sau sa se joace “flori, fete si baieti, melodii sau cantareti”. Si poate doar atunci cand aveau cativa lei in buzunar, luati de la parinti, se mai duceau sa bage o ora la un Internet Cafe.

Aproape doua decenii mai tarziu, “gamerii” adevarati participa la concursuri cu premii in valoare de milioane de dolari. Isi dedica timp pentru antrenamente, au tehnicieni si evolueaza in fata a mii de fani pe stadioane sau in sali pline. Deja suntem la urmatorul nivel, unul pe care multi nu credeau ca jocurile electronice il vor atinge vreodata – eSports sa devina un sport cu adevarat.

Dilema este una evidenta – poate cineva care sta pe scaun in fata unui monitor sa fie numit “sportiv”? Depinde pe cine intrebi. Insa daca privesti in mod obiectiv, oamenii acestia se antreneaza si 10-12 ore zilnic. Deci o anumita rezistenta fizica tot trebuie sa aiba. Si ei trec prin diferite accidentari, si ei au o anumita perioada de varf a carierei lor. Vederea, puterea de decizie si reflexele reprezinta atuuri pe care orice “gamer” profesionist trebuie sa le aiba. Primul si al treilea atribut cu siguranta te parasesc, putin cate putin, odata cu inaintarea in varsta.

Dar cum sa mai privim eSports ca pe niste simple jocuri atunci cand aceasta industrie atrage atat de multi simpatizanti, iar premiile pentru concursuri au devenit de-a dreptul colosale? The International , cea mai mare si importanta competitie de Dota 2, a oferit, la editia de anul trecut, premii in valoare de peste 22 de milioane de dolari, dintre care aproape jumatate s-au dus la echipa de pe primul loc, OG. Care, ca fapt divers, l-a avut antrenor pe Cristian “Ppasarel” Banaseanu, fost jucator roman de Dota 2.

Baietii aceia au devenit milionari in dolari, deci clar nu mai este vorba de un sinplu joc pentru ei. Evident, nici pentru organizatiile pe care le reprezinta. PSG a preluat formatia chineza de Dota 2, LGD, West Ham, Schalke 04 sau Wolfsburg au avut sau au semnati jucatori de FIFA, in timp ce echipele din NBA au investit in formatii de League of Legends sau NBA 2K. Dovada clara ca “sportivii” din fata monitoarelor sunt recunoscuti cu aceasta titulatura.