ADMINISTRAȚIEACTUALITATEStiri fierbinti

MAI propune modificări ale legislației rutiere importante: sancțiuni pe viteza medie, permis pentru o perioadă mai scurtă

de Croitoru Angela

MAI propune modificări ale legislației rutiere importante: sancțiuni pe viteza medie, permis pentru o perioadă mai scurtăȘoferii cu probleme medicale cronice grave ar putea primi permis de conducere pe o perioadă mai scurtă de timp, sancțiunile pentru viteză ar putea fi date în baza calculării vitezei medii de deplasare, accidentele ușoare ar putea fi raportate online în rețeaua hub a guvernului (MAI) și multe alte modificări ale legislației rutiere sunt cuprinse într-un proiect pe al MAI.

Proiect de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost postat de Ministerul Administrației și Internelor (MAI), pe site-ul propriu, în Transparență decizională pe 18 noiembrie.

Viteza medie de deplasare – reper pentru sancțiuni

Proiectul vine cu o noutate: nerespectarea regimului legal de viteză se poate constata și prin calcularea vitezei medii de deplasare a unui vehicul pe un anumit sector de drum.

Viteza medie se va determina ca raport dintre distanța parcursă de un vehicul pe un sectorul de drum și timpul efectiv de parcurgere a respectivei distanțe. Pentru aceasta se va modifica și definiția mijlocului tehnic omologat, astfel încât aceasta să se refere și la măsurarea vitezei medii.

O altă propunere vine să ușureze, dar și să dețină un control asupra accidentelor ușoare, acestea urmând să poată fi declarate, dacă a rezultat numai avarierea propriului vehicul și/ sau alte pagube materiale și prin platforma HUB a MAI (https://hub.mai.gov.ro/).

Polițiștii vor fi obligați să verifice șoferii implicați în accidente rutiere prin testarea cu etiloscopul și drugtest, fapt care până acum nu era obligatoriu.

Permis de conducere pentru o perioadă mai scurtă în cazul șoferilor bolnavi

Valabilitatea permisului de conducere este acum de 10 ani pentru majoritatea deținătorilor. Această perioadă poate fi mai scurtă pentru anumite categorii de șoferi: 5 ani pentru cei peste 70 de ani și 2 ani pentru cei peste 80 de ani, aceștia din urmă având obligativitatea unui control medical amănunțit la fiecare reînnoire. Proiectul prevede posibilitatea ca perioada de valabilitate a permisului de conducere să țină cont de problemele medicale ale șoferilor:

Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul în care, prin examinarea medicală prevăzută la art. 22 alin. (1) este stabilită necesitatea verificării periodice a aptitudinilor fizice și mentale într-un termen anterior celui prevăzut la alin. (5) lit. a) sau b), după caz, valabilitatea administrativă a permisului de conducere este cea înscrisă în documentul emis în acest scop de către unitatea de asistență medicală autorizată”.

Practic, medicul specialist va fi cel care va stabili perioada de valabilitate.

Modificări privind certificatul de înmatriculare

O altă modificare permite trecerea în certificatul de înmatriculare a unei alte persoane decât proprietarul acestuia:

„La cererea scrisă a proprietarului sau a deținătorului mandatat al unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie și o altă persoană, în calitate de utilizator al vehiculului, în virtutea unui drept legal. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menționarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și a datelor de identificare ale deținătorului mandatat”.

Alte modificări se referă la restricționarea accesului unor vehicule mici pe autostrăzi și pe drumurile expres, apar modificări privind suspendarea dreptului de a conduce, inclusiv predarea permisului suspendat sau a dovezii înlocuitoare prin curier, nu doar personal, și câteva schimbări legate de răspunderea pentru nerespectarea regulilor privind oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor, printre care și renunțarea la aplicarea de puncte de penalizare în cazul unor abateri (rămâne doar amenda).

Consultarea se va încheia pe 28 noiembrie, după care ar trebui să fie votat în ședința guvernului și apoi publicat în Monitorul Oficial pentru a deveni literă de lege, ceea ce înseamnă că, din decembrie, este posibil ca aceste modificări să devină aplicabile.

Conținutul integral al proiectului îl puteți consulta mai jos.

773_1763468386_proiect OUG Circulatia pe drumurile publice

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Horoscop pentru finalul lunii noiembrie
Articolul următor
Știre actualizată. Ministerul de Interne schimbă regulile. Orice agresor care încalcă un ordin de protecție va fi dus imediat la procuror

Ultima ora

SOCIAL

20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului: clădirea DGASPC Neamț se colorează în albastru

De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, pe 20 noiembrie...
JUSTIŢIE

Primarul comunei Zănești rămâne în arest – Curtea de Apel Bacău a respins contestația

Curtea de Apel Bacău a respins ca nefondată contestația...
Social Neamț

Concert inedit de Crăciun. Corala „Ciprian Porumbescu” în premieră la Piatra Neamț

Corala „Ciprian Porumbescu” va concerta pentru prima dată la...
SOCIAL

O persoană a fost rănită în urma unui accident produs în Vânători Neamț

Un bărbat a ajuns la spital după ce un...
ACTUALITATE

FOTO. Trupul unui bărbat a fost descoperit în Lacul Izvorul Muntelui

Tragedie la Bicaz, unde trupul unui bărbat a fost...

Categorii

SOCIAL

20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului: clădirea DGASPC Neamț se colorează în albastru

De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, pe 20 noiembrie...
JUSTIŢIE

Primarul comunei Zănești rămâne în arest – Curtea de Apel Bacău a respins contestația

Curtea de Apel Bacău a respins ca nefondată contestația...
Social Neamț

Concert inedit de Crăciun. Corala „Ciprian Porumbescu” în premieră la Piatra Neamț

Corala „Ciprian Porumbescu” va concerta pentru prima dată la...
SOCIAL

O persoană a fost rănită în urma unui accident produs în Vânători Neamț

Un bărbat a ajuns la spital după ce un...
ACTUALITATE

FOTO. Trupul unui bărbat a fost descoperit în Lacul Izvorul Muntelui

Tragedie la Bicaz, unde trupul unui bărbat a fost...
INFRACȚIONAL

Știre actualizată. Ministerul de Interne schimbă regulile. Orice agresor care încalcă un ordin de protecție va fi dus imediat la procuror

Actualizare: În primele 10 luni din 2025, polițiștii nemțeni...
SOCIAL

Horoscop pentru finalul lunii noiembrie

Berbec Luna Nouă în Scorpion din 20 noiembrie 2025 poate aduce...
ACTUALITATE

Știre actualizată. Iese fum de la subsolul spitalului Roman

Actualizare: Investigațiile efectuate de echipajele de intervenție au stabilit...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale