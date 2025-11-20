MAI propune modificări ale legislației rutiere importante: sancțiuni pe viteza medie, permis pentru o perioadă mai scurtă

Șoferii cu probleme medicale cronice grave ar putea primi permis de conducere pe o perioadă mai scurtă de timp, sancțiunile pentru viteză ar putea fi date în baza calculării vitezei medii de deplasare, accidentele ușoare ar putea fi raportate online în rețeaua hub a guvernului (MAI) și multe alte modificări ale legislației rutiere sunt cuprinse într-un proiect pe al MAI.

Proiect de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost postat de Ministerul Administrației și Internelor (MAI), pe site-ul propriu, în Transparență decizională pe 18 noiembrie.

Viteza medie de deplasare – reper pentru sancțiuni

Proiectul vine cu o noutate: nerespectarea regimului legal de viteză se poate constata și prin calcularea vitezei medii de deplasare a unui vehicul pe un anumit sector de drum.

Viteza medie se va determina ca raport dintre distanța parcursă de un vehicul pe un sectorul de drum și timpul efectiv de parcurgere a respectivei distanțe. Pentru aceasta se va modifica și definiția mijlocului tehnic omologat, astfel încât aceasta să se refere și la măsurarea vitezei medii.

O altă propunere vine să ușureze, dar și să dețină un control asupra accidentelor ușoare, acestea urmând să poată fi declarate, dacă a rezultat numai avarierea propriului vehicul și/ sau alte pagube materiale și prin platforma HUB a MAI (https://hub.mai.gov.ro/).

Polițiștii vor fi obligați să verifice șoferii implicați în accidente rutiere prin testarea cu etiloscopul și drugtest, fapt care până acum nu era obligatoriu.

Permis de conducere pentru o perioadă mai scurtă în cazul șoferilor bolnavi

Valabilitatea permisului de conducere este acum de 10 ani pentru majoritatea deținătorilor. Această perioadă poate fi mai scurtă pentru anumite categorii de șoferi: 5 ani pentru cei peste 70 de ani și 2 ani pentru cei peste 80 de ani, aceștia din urmă având obligativitatea unui control medical amănunțit la fiecare reînnoire. Proiectul prevede posibilitatea ca perioada de valabilitate a permisului de conducere să țină cont de problemele medicale ale șoferilor:

“Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul în care, prin examinarea medicală prevăzută la art. 22 alin. (1) este stabilită necesitatea verificării periodice a aptitudinilor fizice și mentale într-un termen anterior celui prevăzut la alin. (5) lit. a) sau b), după caz, valabilitatea administrativă a permisului de conducere este cea înscrisă în documentul emis în acest scop de către unitatea de asistență medicală autorizată”.

Practic, medicul specialist va fi cel care va stabili perioada de valabilitate.

Modificări privind certificatul de înmatriculare

O altă modificare permite trecerea în certificatul de înmatriculare a unei alte persoane decât proprietarul acestuia:

„La cererea scrisă a proprietarului sau a deținătorului mandatat al unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie și o altă persoană, în calitate de utilizator al vehiculului, în virtutea unui drept legal. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menționarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și a datelor de identificare ale deținătorului mandatat”.

Alte modificări se referă la restricționarea accesului unor vehicule mici pe autostrăzi și pe drumurile expres, apar modificări privind suspendarea dreptului de a conduce, inclusiv predarea permisului suspendat sau a dovezii înlocuitoare prin curier, nu doar personal, și câteva schimbări legate de răspunderea pentru nerespectarea regulilor privind oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor, printre care și renunțarea la aplicarea de puncte de penalizare în cazul unor abateri (rămâne doar amenda).

Consultarea se va încheia pe 28 noiembrie, după care ar trebui să fie votat în ședința guvernului și apoi publicat în Monitorul Oficial pentru a deveni literă de lege, ceea ce înseamnă că, din decembrie, este posibil ca aceste modificări să devină aplicabile.

Conținutul integral al proiectului îl puteți consulta mai jos.